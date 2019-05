Barga



Elezioni comunali di Barga: cronaca di una sconfitta annunciata!

giovedì, 30 maggio 2019, 10:20

di loreno bertolacci

Avrei voluto tacere, non avrei voluto scrivere questo articolo, peraltro preannunciato a tutti i candidati a sindaco che si contrapponevano alla decennale gestione del comune Pd. Ho cercato per mesi di far capire le ragioni per le quali la frantumazione del voto in tante liste non avrebbe portato da alcuna parte, ma invano. Tutti mi hanno dato ragione, ma nessuno mi ha dato ascolto.

Quindi ben venga un risultato come questo! Se proviamo a sommare il risultato della lista Feniello con quello della lista Mastronaldi abbiamo una vincita netta in termini di voti sulla lista Campani! Se ci mettiamo poi (con il senno di poi poteva essere) anche i voti della lista Simonini, la vittoria sarebbe stata ancora più schiacciante. Qualcuno si ricorderà le perplessità manifestate sempre in un mio articolo sulla candidatura di Simonini a Barga. Ma alcuni benpensanti potrebbero obiettare che non si deve fare una semplice somma aritmetica di voti. Io dico che un’unica lista, fatta bene, sarebbe andata forse oltre una semplice somma aritmetica, avrebbe fatto il cosiddetto “effetto leva”, come avviene nei mercati finanziari.

Ma tutto doveva partire a monte, prima di tutto dal buon senso di chi andrà ora all’opposizione, buon senso ed onestà intellettuale anche da parte di chi ha tradito la fiducia di Mastronaldi. Il grande escluso, colui che ha sollevato per primo il problema della salute se realizzato un pirogassificatore nella valle e alla fine si è visto catapultato all’ultimo posto. Salute ripresa con il suo programma di lista dove si parlava anche di ospedale di Barga, un argomento solo sfiorato dagli altri candidati, ma importante sempre parlando di salute.

Si, il mio articolo è di parte, di quella parte che ha fatto sempre la voce grossa ed opposizione ad una gestione del problema pirogassificatore ambigua e dubbia. Da quella occulta degli accordi iniziali in regione del PD, a quella attendista, per poi passare a quella di netta opposizione alla realizzazione del pirogassificatore. Vedremo cosa ci riserverà il futuro. Alla neoeletta Campani, a cui vanno in ogni caso gli auguri di un buon lavoro, spettano grandi responsabilità politiche nei prossimi mesi. Una lista, quella Campani, che ha vinto con un margine esiguo guadagnato nelle frazioni ed ha perso nella roccaforte del Pd di Barga, un’analisi del voto impietosa se paragonata alle precedenti elezioni comunali.

Quindi diamo un calcio al passato, si fa per dire, per un nuovo futuro sempre gestito dagli stessi padroni del vapore. Una grande responsabilità politica e storica, a mio avviso, ricade sui tre candidati perdenti, che sono riusciti a riconsegnare il comune nelle mani dei soliti noti.

Una grossa responsabilità l’hanno avuta anche i partiti ed in particolare la Lega e Forza Italia che, con i loro rappresentanti istituzionali eletti nella valle, non sono riusciti a catalizzare intorno ad un’unica lista la voglia di cambiamento che avevano i cittadini di Barga! Senza grande afflato si sono limitati ad appoggiare solo formalmente il candidato Simonini, che con la sua candidatura è riuscito a scompaginare anche quel centro destra che, quando si è presentato unito, ha avuto ovunque grandi risultati in termini di consenso elettorale nelle consultazioni comunali.

Complimenti a tutti quindi per il risultato, e non mi venite a dire che qualcuno non ve l’aveva detto! Mal voluto non fu mai troppo! Un cambiamento di rotta per il comune che, grazie alla cocciutaggine di pochi, non è arrivato! E a soffrirne saranno sempre i cittadini che a due giorni dal voto si chiedono perché non è stata fatta una lista unica!

Ne riparleremo tra cinque anni, mi auguro in altri termini però! “Non è mai troppo tardi”, diceva Alberto Mansi in una trasmissione televisiva di tanti anni fa, dove insegnava agli italiani a leggere, scrivere e fare di conto. Forse qualche conto i tre candidati l’avrebbero dovuto fare prima. Meditate gente, meditate!