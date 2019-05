Barga



Pirogassificatore, candidati a confronto (tranne uno): tutti allineati sul fronte del no

venerdì, 10 maggio 2019, 13:50

di loreno bertolacci

Giovedì 9 maggio ore 21,15. Puntuale come un orologio, dopo una breve introduzione alla serata, l’ormai noto Leonardo Mazzei del Comitato per l’Attuazione della Costituzione, conduttore e moderatore, ha iniziato a fare domande ai candidati a sindaco del comune di Barga. Tutti presenti meno uno, Simone Simonini della lista Prima Barga, che però aveva annunciato la sua assenza con un comunicato stampa nel quale dichiarava di preferire rispondere alle domande senza controfirmare il questionario proposto dal comitato La Libellula.



I candidati a sindaco di Barga presenti Francesco Feniello della lista civica Progetto Comune, Caterina Campani della lista ViviAmo Barga e Luca Mastronaldi della lista del Cuore - No inceneritore, hanno iniziato a turno a rispondere. Un pubblico attento e silenzioso quello che ieri sera era presente nella sala del cinema Roma di Barga che però non è stato quello delle grandi occasioni. Per il resto tutti i candidati si sono trovati abbastanza allineati su quasi tutte le domande, fatta eccezione per l’ultima che si differenziava a seconda del candidato e a seconda dell’indirizzo politico che la lista esprimeva.



Qualche momento un po’ più frizzante quando il candidato Feniello ha attaccato la vecchia amministrazione PD ed anche il candidato Mastronaldi per non aver portato avanti una mozione proposta a suo tempo che a detta del candidato della lista Progetto Comune avrebbe potuto arginare dall’inizio il progetto Kme. Immediata la reazione del candidato della lista del Cuore – No inceneritore che ha ricordato il suo “impegno fino dall’inizio nel contrastare questo progetto del pirogassificatore senza mai aver cambiato posizione come hanno fatto altri rivelandosi nel tempo più o meno attendisti”.



La serata è andata avanti così, con tante domande e altrettante risposte. E’ stata dichiarata la volontà di tutti i candidati di opporsi al progetto, oltre all’impegno di un maggior monitoraggio del territorio, territorio inteso come aria ma anche come suolo e acqua. L’installazione di una centralina fissa di ARPAT e di centraline mobili, l’avvio dei PAC (piani di azione comunali a tutela dell’ambiente, dalla difesa dei suoli e dell’acqua includendo maggiori controlli dell’aria fino alla valutazione dei trasporti). Tutti i candidati si sono impegnati, qualora il progetto dovesse andare avanti, a ricorrere al TAR e forse anche al consiglio di stato.



Ma se lo scopo voleva essere quello di indirizzare al voto gli elettori di Barga sul candidato migliore a garantire la lotta per la difesa della salute e dall’ambiente, ebbene forse questo scopo non è stato raggiunto pienamente. Restano dubbi e lacune. Tutti i candidati presenti hanno espresso sostanzialmente la loro contrarietà al pirogassificatore, contrarietà dei candidati a sindaco ma anche dei componenti delle rispettive liste come hanno dichiarato. E’ a questo punto che il moderatore si è chiesto a voce alta il motivo per il quale non sia stata fatta una lista unica oltre quella Pd.



Una riflessione forse maggiore per i presenti è venuta fuori dalle ultime domande fatte ai candidati presenti, domande diverse fra loro che sono state personalizzate per ogni candidato. E’ stata letta anche la domanda che sarebbe stata fatta al candidato Simone Simonini se fosse stato presente. Alle 23,15, con grande puntualità, si è concluso l’incontro con i candidati, con un pubblico forse soddisfatto delle domande e delle risposte, ma che non è riuscito a capire quali meccanismi politici e non abbiano guidato fino ad ora certe scelte ed il perché di tanti cambiamenti dell’ultima ora da parte dei partiti e dei candidati nelle varie liste.