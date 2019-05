Barga



Pirogassificatore, la Libellula incontra i candidati sindaco

lunedì, 6 maggio 2019, 08:29

Si terrà giovedì 9 maggio alle 21.15, presso il cinema Roma di Barga, l’atteso incontro del movimento La Libellula coi candidati alla carica di sindaco nel comune di Barga.

"I quattro candidati, Caterina Campani, Francesco Feniello, Luca Mastronaldi e Simone Simonini - esordisce il movimento -, hanno già ricevuto 19 domande sui temi ambientali e sanitari che avevamo annunciato, contestualmente all’invito per la serata; una volta ricevute, le loro risposte saranno pubblicate sul nostro sito".

"Durante la serata - spiega La Libellula - saranno poste ai candidati alcune di queste domande che abbiamo ritenuto più significative, ma anche altre inedite riguardanti i temi più scottanti del nostro comune, tra cui ovviamente la vicenda del pirogassificatore Kme, un tema che ci pare centrale in questa campagna elettorale, anche leggendo i programmi delle quattro liste; le domande saranno in prevalenza le stesse per tutti, ma ve ne saranno anche alcune personalizzate, viste le peculiarità delle quattro liste che sono davvero molto diverse tra loro per storia e orientamento".

"La serata - sottolineano i membri del movimento - si preannuncia quindi molto interessante; a rendere frizzante l’incontro sarà anche la persona incaricata di porre le domande e moderare il dibattito, l’ormai noto Leonardo Mazzei del Comitato per l’Attuazione della Costituzione, profondo conoscitore della politica locale e nazionale e dotato di grande spirito critico e verve polemica, come sa bene chi ha già partecipato alle nostre assemblee e incontri precedenti".

"Ci auguriamo quindi - conclude La Libellula - la più completa partecipazione sia da parte dei candidati che dei cittadini barghigiani e non solo, vista l’importanza dei temi trattati che crediamo travalichino i confini comunali".