Pirogassificatore, partito il processo partecipativo con una sedia... vuota

lunedì, 6 maggio 2019, 21:51

di tommaso boggi

"Tutti nella stessa Barga", questo il nome del processo partecipativo portato avanti dalla "Libellula": un percorso finanziato e vigilato dalla regione con cui l'associazione vuole coinvolgere la maggior parte possibile della popolazione nella decisione riguardante la costruzione del pirogassificatore a Fornaci.



La presentazione del processo è avvenuta stasera, presso la sala Primo Maggio a Fornaci di Barga, ed ha visto la presenza di tutti e quattro i candidati alla carica di sindaco nel comune di Barga. Luca Campani, presidente del comitato Insieme per la Libellula, ha aperto la serata parlando del comitato di garanzia che presenzierà il processo, il quale si è andato a formare non senza alcuni problemi: "Kme, come annunciato, è stata invitata a partecipare - ha dichiarato -, ma, dopo aver chiesto chiarimenti che abbiamo subito inviato, non ha comunicato alcun nome e, vista l'assenza questa sera, pare non abbia intenzione di presentarsi neanche in futuro".



Il dottor Gazzella, introducendo il lavoro futuro del comitato di garanzia e lo sviluppo del progetto partecipativo, ha fatto poi notare una sedia vuota tra le cinque del comitato: "La sedia vuota resterà tale finché non sarà presente un rappresentante di Kme; noi vogliamo che l'azienda partecipi e quindi il lavoro andrà avanti con un partecipante in meno, fino a che Kme non ci indicherà il suo rappresentante".



Il processo vedrà l'effettuarsi di interviste sul campo ai principali punti di riferimento della comunità locale con un sistema "a palla di neve", ovvero ogni intervistato proporrà altri nomi da consultare così da coprire un ampio spettro della popolazione. Oltre a questo verranno anche organizzati "World Caffè": una serie di incontri dove avverrà il confronto con i cittadini e tra i cittadini.



Questa iniziativa si svilupperà in circa circa mesi, tra giugno ed ottobre; gli "World Caffè" si svilupperanno negli ultimi due mesi. Alla fine di questo percorso, vi sarà un report, con le raccomandazioni elaborate dai partecipanti al processo, che verrà poi mandato in regione.