Roberto Fico a Barga per il bicentenario della nascita di Antonio Mordini

giovedì, 23 maggio 2019, 16:24

Non ci sta il candidato della lista "Prima Barga", Simone Simonini, che, in quanto segretario territoriale della Lega, risponde alla lettera aperta rilasciata ieri dal proposto di Barga, don Stefano Serafini, in merito al gesto del ministro dell'interno leghista Matteo Salvini durante il comizio a Milano

giovedì, 23 maggio 2019, 14:45

Al via i lavori di messa in sicurezza dei ponti di Tiglio, località Giuncheto e Gasperetti. La spesa prevista è di 50mila euro. A darne notizia il sindaco di Barga, Marco Bonini

giovedì, 23 maggio 2019, 12:11

L'ottava edizione del concorso "Apriamoci alla città" promosso dal Rotary Club di Lucca, che ogni anno mette in palio borse di studio per gli Istituti Medi Superiori della Provincia, ha coinvolto quest'anno l'Istituto Alberghiero di Barga, i cui studenti sono stati chiamati a presentare un progetto tra cucina e turismo...

mercoledì, 22 maggio 2019, 20:28

Caterina Campani, candidata a sindaco per la lista "ViviAmo Barga", risponde alle questioni sollevate dal candidato avversario Simone Simonini sul pirogassificatore a Fornaci

mercoledì, 22 maggio 2019, 15:02

Il candidato a primo cittadino di Barga Luca Mastronaldi, della "Lista del Cuore - No Inceneritore", interviene sulle voci riguardanti il distretto del centro socio sanitario di Fornaci di Barga

mercoledì, 22 maggio 2019, 10:46

Il presidente del Comitato Asbuc onlus Barga, Mario Bonuccelli, interviene dopo le voci su un presunto disavanzo di bilancio nell'anno 2018 sotto la presidenza di Francesco Feniello