Si presenta la pubblicazione “Un Galilei a Barga?”

lunedì, 20 maggio 2019, 15:27

Un'esposizione particolare quella allestita presso la galleria di arte contemporanea Oxo Collection a Barga che quest'anno ospiterà 10 mostre di tutti artisti locali. Si intitola "Wood Spirits" e porta la firma dello scultore Luigi Paolini

lunedì, 20 maggio 2019, 11:29

"Un mondo libero dalla droga", questo il nome dell'evento organizzato dall'omonima associazione internazionale e da "Gioventù per i diritti umani" alla scuola media di Fornaci di Barga

lunedì, 20 maggio 2019, 09:43

Valle del Serchio ben rappresentata durante la cerimonia di ieri, alla chiesa di San Francesco a Lucca, per le premiazioni della “Fedeltà al lavoro e al progresso economico” della Camera di Commercio. Tra le imprese premiate anche Kme Italy spa (che a Fornaci di Barga vanta un proprio stabilimento) per...

domenica, 19 maggio 2019, 15:32

Il Giornale di Barga venne fondato da Bruno Sereni nel maggio del 1949 con la prima uscita che risale esattamente al 29 maggio di settanta anni fa. La cerimonia che ha ricordato questa importante data per la comunità barghigiana è stata anticipata a sabato 18 per la concomitanza dell’evento con...

domenica, 19 maggio 2019, 11:18

Lunedì 20 maggio, alla scuola media di Fornaci di Barga, i volontari dell’associazione “Un Mondo Libero dalla Droga” terranno delle lezioni informative sugli effetti e sui pericoli delle droghe ai ragazzi delle classi prime e seconde della scuola media inferiore di Fornaci di Barga

sabato, 18 maggio 2019, 12:54

Cisl in tour sul territorio. Per essere più vicini alle esigenze, cogliere le istanze e saper lanciare più speditamente l'azione risolutiva. E' l'obiettivo del sindacato che lancia l'iniziativa "L'importanza del territorio" in vista delle Assemblee regionali e nazionali.