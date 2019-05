Barga



Simonini (Lega) replica a don Stefano: "Dichiarazioni lesive per la nostra lista a pochi giorni dal voto"

giovedì, 23 maggio 2019, 16:24

di andrea cosimini

Dopo la lettera aperta rilasciata ieri dal proposto di Barga don Stefano Serafini (leggi qui), inerente il gesto del bacio del rosario da parte del ministro dell'interno Matteo Salvini durante un comizio a Milano, era logico attendersi una replica dal segretario territoriale della Lega, Simone Simonini, in qualità anche di candidato a sindaco del comune con la lista "Prima Barga" in corsa per le elezioni di domenica.



L'esponente leghista ha innanzitutto voluto ricostruire i fatti spiegando come lui e la sua lista siano venuti a conoscenza della lettera del parroco il giorno stesso in cui si trovavano nella frazione di Albiano per tenere un incontro elettorale: "Martedì sera - ha spiegato Simonini - siamo andati ad Albiano e siamo venuti a conoscenza, la sera stessa, che il parroco era arrabbiato e non ci voleva concedere la stanzina parrocchiale per via della questione legata al gesto compiuto da Salvini sul palco a Milano. Nel manifesto attaccato alla porta della stanzina c'era scritto che la sala ci sarebbe stata concessa per "par condicio", essendo stata concessa anche agli altri candidati, anche se sarebbe stato da non darcela".



"Il paese era in subbuglio - ha incalzato l'aspirante sindaco -. Io ormai ero sul posto e c'era gente venuta ad ascoltarci, quindi non ho potuto annullare l'incontro. Se fossi venuto a conoscenza prima del manifesto, però, probabilmente non ci sarei nemmeno andato. Ritengo infatti abbastanza lesivo il fatto che un parroco, responsabile di tutte le chiese del comune di Barga, abbia rilasciato queste dichiarazioni attirando l'attenzione, in negativo, sulla mia lista che è fatta di persone che sono, sì alcune della Lega, ma anche iscritte a nessun partito, e che stanno democraticamente portando avanti un percorso a favore dei cittadini".



In merito al gesto di Salvini, infine, Simonini ha commentato: "Io rispondo per i gesti che faccio io. Credo che ognuno abbia il diritto, purché non commetta reati, di manifestare il proprio pensiero. Salvini è sempre stato vicino ai valori cristiani. Se il parroco di Barga voleva fare una protesta, doveva scrivere direttamente al ministro dell'interno e non uscire sui giornali. Mi sembra una propaganda fatta per danneggiare la politica di Salvini e, in questo caso, la nostra lista che, a Barga, corre con i simboli della Lega".