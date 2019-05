Simonini: "Preoccupati per il futuro del centro socio-sanitario di Fornaci"

Altri articoli in Barga

venerdì, 24 maggio 2019, 17:38

Non risparmia nessuno dei suoi avversari politici Luca Mastronaldi, candidato a sindaco del comune di Barga per la "Lista del Cuore - No Inceneritore", che, a soli due giorni dalle votazioni, interviene per un ultimo appello agli elettori in vista della chiusura della sua campagna elettorale prevista per stasera al...

venerdì, 24 maggio 2019, 11:50

L'estate è alle porte ed è il momento di iniziare a pensare alle vacanze, l'occasione per concedersi una fuga dalla città e dedicarsi alle proprie passioni, dallo sport, alla cultura e alla musica, senza rinunciare al divertimento

venerdì, 24 maggio 2019, 11:36

Buone notizie sul fronte del customer care per la RSA “Belvedere” a Barga gestita da “Sereni Orizzonti”, il gruppo guidato da Massimo Blasoni e specializzato nella costruzione e gestione di residenze per anziani

giovedì, 23 maggio 2019, 18:52

Il presidente della Camera Roberto Fico sarà a Barga per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Antonio Mordini il 14 giugno

giovedì, 23 maggio 2019, 16:24

Non ci sta il candidato della lista "Prima Barga", Simone Simonini, che, in quanto segretario territoriale della Lega, risponde alla lettera aperta rilasciata ieri dal proposto di Barga, don Stefano Serafini, in merito al gesto del ministro dell'interno leghista Matteo Salvini durante il comizio a Milano

giovedì, 23 maggio 2019, 14:45

Al via i lavori di messa in sicurezza dei ponti di Tiglio, località Giuncheto e Gasperetti. La spesa prevista è di 50mila euro. A darne notizia il sindaco di Barga, Marco Bonini