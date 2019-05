Barga



Simonini replica a La Libellula: "Giusto non partecipare al confronto"

sabato, 11 maggio 2019, 15:53

Simone Simonini, candidato sindaco per la lista "Prima Barga", risponde alle critiche del comitato La Libellula dopo la sua mancata partecipazione al confronto al cinema Roma.



"Non avrei voluto entrare nel merito della serata - esordisce il candidato -, ma stando ai fatti, (oltre alla preventiva rinuncia, scontata), mi trovo costretto a prendere una netta posizione contro gli organizzatori dell'evento".



"Ribadisco con convinzione - dichiara Simonini - che il non partecipare all'incontro del 9 maggio è stata una scelta giusta, e che rifarei altre cento volte. Come si presumeva, questa è stata una serata premeditata nei toni e nei termini. La risposta l'ho avuta da cittadini interessati e candidati vari, raccogliendo molte testimonianze su una serata, che più che per sentire i candidati, ha visto protagonista il moderatore, che evidentemente di moderatore aveva ben poco".



"Il comitato - sottolinea il segretario leghista - da sempre dichiarato neutrale, apolitico e apartitico, in realtà sembrerebbe sponsorizzare una lista che correrà alle amministrative di Barga con molti ex attivisti in prima linea candidati al consiglio. Come candidato sindaco oggi, e ancor prima come segretario politico e consigliere provinciale, sono sempre stato attaccato dai membri del comitato stesso, per aver osato prendere informazioni sul pirogassificatore da Kme, da Arpat (durante convegni) e da sigle sindacali".



"Dopo la serata di giovedì - conclude -, mi sembra doverosa una verifica sui metodi normati e previsti per le campagne elettorali".