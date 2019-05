Barga



Studenti a lezione sui rischi delle droghe a Fornaci

lunedì, 20 maggio 2019, 11:29

di tommaso boggi

"Un mondo libero dalla droga", questo il nome dell'evento organizzato dall'omonima associazione internazionale e da "Gioventù per i diritti umani" alla scuola media di Fornaci di Barga.



Un'iniziativa di sensibilizzazione, parte di un progetto più ampio portato avanti nei plessi scolastici di Barga, che mira a fare conoscere ai ragazzi i rischi della droga: dalla dipendenza agli effetti dannosi che questa ha sul corpo umano.



"L'unico modo per arrivare ad un mondo libero dalla droga non è né proibirla né legalizzarla, ma bensì l'informazione: una persona non può essere libera se non sa cosa sta facendo" ha detto hai ragazzi Giovanni Trambusti, incaricato della campagna rivisitando leggermente la frase di L. Ron Hubbard "l'arma più efficace nella guerra contro la droga è l'educazione".



Un'azione diretta sui ragazzi quindi, in grado di fare in modo che gli adulti di domani sappiano il più possibile di cosa sono e a cosa portano le droghe.