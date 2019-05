Barga



Taglio platani sul Fosso, l'amministrazione assicura: "Verranno sostituiti"

mercoledì, 15 maggio 2019, 14:59

In merito ad alcune polemiche apparse sui social relative al mancato rimpiazzo dei platani del Fosso che erano stati tagliati nei mesi scorsi, in quanto colpiti dal cancro colorato, interviene il comune di Barga.



Tutto nasce dai lavori effettuati in questi giorni dalla provincia di Lucca per il ripristino del muretto e per coprire i punti rimasti vuoti con il taglio delle piante. L’operazione ha innescato la polemica dato che il comune aveva garantito che i platani sarebbero stati sostituiti con esemplari immuni.



"L’amministrazione - si legge nella nota - assicura che l’operazione verrà fatta, ma che ci vuole tempo per poter mettere a dimora nuove piante. Un tempo necessario a garantire che l’intervento abbia la giusta possibilità di riuscita. Anticipare troppo l’operazione potrebbe vanificare il lavoro svolto ed avere il solito effetto dei primi due tentativi realizzati in passato per sostituire il grande cedro del bastione del Fosso; tutti e due falliti anche a causa del poco tempo concesso al terreno per rigenerarsi dai parassiti".



"Sul fatto che i punti in cui erano presenti i platani siano stati ricoperti dai muretti - conclude il comune - è perché lì si trovano ancora le radici delle piante infette e non sarebbe stato possibile mettere al di sopra altre piante. I nuovi platani, quelli immuni dal cancro colorato, verranno quindi piantati sempre lungo la strada, ma un po’ più distanti da dove si trovavano i platani abbattuti".