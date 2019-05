Barga : fornaci di barga



"Tutti nella stessa Barga": si presenta il processo partecipativo sul pirogassificatore

sabato, 4 maggio 2019, 08:44

Lunedì 6 maggio alle 21, presso la sala 1° Maggio in piazza IV Novembre a Fornaci di Barga, si svolgerà l'assemblea di presentazione del processo partecipativo "Tutti nella stessa Barga" promosso dal Comitato "Insieme per la Libellula" e sostenuto dall'Autorità regionale per la partecipazione della Regione Toscana.

La finalità del processo partecipativo è quella di creare spazi di discussione aperti alla popolazione locale per l'elaborazione di un documento che conterrà le raccomandazioni dei cittadini in merito al progetto di realizzazione dell'impianto di gassificazione presentato dall'azienda KME Italy.

Nel corso della serata verranno illustrate le fasi entro cui, nei prossimi mesi, si realizzerà il percorso e sarà data la possibilità al pubblico di intervenire.

La cittadinanza è invitata a partecipare.