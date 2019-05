Barga



Una poltrona per quattro

sabato, 18 maggio 2019, 08:39

di viola pieroni

Nell’incantevole scenario del Teatro dei Differenti, ieri sera, è andata in scena l'atteso confronto in diretta tv tra i quattro candidati sindaci per le elezioni amministrative del 26 maggio nel comune di Barga. Attraverso l'aiuto di un moderatore, gli esponenti delle quattro liste presentate hanno risposto a turno alle otto domande che gli sono state poste.

Partendo dalla descrizione del logo, Caterina Campani con la lista “ViviAmo Barga” ha spiegato che il loro simbolo significa vivere e amare il territorio, in simbiosi con la comunità. Francesco Feniello, con la lista “Progetto Comune” ha voluto sottintendere che non c’è altro obiettivo fondamentale se non quello di non lasciare più i cittadini soli, mentre Luca Mastronaldi ha spiegato come alla base del “No al pirogassificatore” ci sia la volontà attraverso una lista omogenea di avere un riguardo particolare per l’ambiente, con il motto “Credibilità, Onestà e Trasparenza”. A conclusione Simone Simonini ha parlato di come “Prima Barga" sia una lista politica di rilancio per un’amministrazione di centro-destra tra Lega e Fratelli d’Italia poiché per troppi anni il potere della zona è rimasto in mano alle solite persone.

A seguire si è parlato di commercio dove tutti i candidati hanno espresso la volontà di far tornare appetibile il comune di Barga sia per gli imprenditori che per i produttori, partendo da Simonini “attraverso sgravi fiscali per le nuove aziende è attraverso la collaborazione con proprietari di fondi commerciali sfitti ti a beneficio di nuove attività e delle casse comunali poiché ciò incrementerebbe le entrate.” Caterina Campani invece ha proposto un tavolo permanente per le attività produttive e il bilanciamento di risorse e prodotti: inoltre un dialogo con Confesercenti aiuterebbe a creare uno sportello di supporto per il credito agevolato alle startup e per il turismo, soprattutto attraverso infopoint. Feniello ha invece parlato di come i cittadini siano stati lasciati soli, citando la tassa sulle insegne. A suo parere inoltre bisogna tornare alle piccole e medie attività locali, ma soprattutto creare un collegamento con i mezzi pubblici più efficiente tra Fornaci e Barga per il punto di vista commerciale. Infine Mastronaldi ha parlato di una visione imprenditoriale definita particolarmente pericolosa, che vuole favorire chi vuole investire sul territorio promuovendo una tassazione nulla per i primi due anni e inserire solo in seguito il recupero delle tasse. Ha affermato che comunque si corre un certo rischio, ma intervenire anche in maniera cospicua sugli immobili sfitti favorirebbe l’affitto da parte di varie imprese e privati. Infine c’è stata una replica della Campani riguardo alla citazione di Feniello riguardo le insegne, che lei ha detto essere solo per prevenire determinate irregolarità, mentre Feniello ha ribattuto che questa amministrazione non ha fatto niente pur essendo lì da 10 anni, con Mastronaldi che, tirato in causa, ha specificato come non avesse mai fatto parte dell’amministrazione comunale come governo. Simonini infine ha detto di come, parlando con determinate associazioni, non si sia mai vista una vicinanza da parte del comune e ci sia un diffuso malcontento.

Riguardo la sanità i principali temi trattati sono stati quelli riguardo l’ospedale San Francesco di Barga, con due posizioni principali: Mastronaldi ha parlato di come sia necessaria la riabilitazione del pronto soccorso nell’omonimo ospedale per evitare una situazione critica e troppo pesante a Castelnuovo nell’ Ospedale Santa Croce, ed inoltre sia necessaria una piazzola per l'elisoccorso, poiché il campo da calcio di Barga non è il luogo adatto per far atterrare un elicottero, e ciò è anche da addurre a politiche regionali inadatte. Simonini invece ha replicato con una domanda riguardo a cosa sia stato fatto, "o meglio non sia stato fatto", in questi anni: infatti la competenza non era del sindaco, che comunque “avrebbe potuto battere qualche pugno sul tavolo in più” ma della Regione. Caterina Campani ha replicato come dall’amministrazione precedente siano stati fatti grandi investimenti per i reparti di dialisi, la sala parto e la riabilitazione, inoltre sono disponibili nuove zone da adibire a poliambulatori ed è in programma l’acquisto di nuovi strumenti per la diagnostica. E in certi settori comunque una carenza di personale impossibiliterebbe la riqualificazione del Pronto Soccorso a Barga, ma piuttosto sarebbe necessario un monitoraggio più accurato dei servizi di emergenza e urgenza. Feniello ha parlato di come si siano persi vari reparti di eccellenza e come serva il pronto soccorso che a tutti gli effetti il salvavita principali in un ospedale. Campani alla fine ha ribattuto sulla proposta di riportare al pronto soccorso a Barga poiché è un ospedale di primo livello e seppure la struttura di Castelnuovo sia distante, fanno parte del solito presidio. In seguito si è avuto uno scambio tra Feniello, Mastronaldi & Simonini: tutti e tre hanno parlato di come vada cambiata la legge che impedisce la creazione, o meglio riabilitazione, del pronto soccorso a Barga, soprattutto per motivi di percorribilità e di tempistica.

Riguardo le scuole si ha avuto un generale malcontento soprattutto per il problema della viabilità che a Barga è critico all’ora di pranzo nella zona Canteo, a causa degli autobus che non hanno un parcheggio idoneo. Si è parlato inoltre di come se necessario un investimento per ricostituire una cittadella scolastica per cui è atteso il bando di concorso per la costruzione. Molte squadre di Barga Infatti sono un’eccellenza prima fra tutti l’alberghiero che secondo Feniello dovrebbe investire di più sui giovani creando nuovi laboratori nel comune. Altro importante passo unanimemente condiviso è stato quello del totale adeguamento sismico di tutte le strutture scolastiche.

Parlando di turismo, Campani ha risposto di come i dati dimostrano un aumento turistico nella zona a differenza magari di comuni limitrofi. Per lei infatti sarebbe adatto promuovere un tipo di turismo che non sia solo culturale ma anche montano, sportivo ed enogastronomico, soprattutto attraverso la pubblicazione di un calendario unico “per svecchiare il modo di fare promozione turistica”. Feniello ha parlato di come invece il turismo culturale, non solo nel centro storico ma in tutto il comune, sia arricchito da svariati musei: nel territorio, attraverso il supporto dell’amministrazione e dei cittadini, si possano creare grandi cambiamenti. Mastronaldi ha parlato di come sia necessaria la costruzione di nuovi infopoint, e anche la pubblicità attraverso i nuovi canali telematici, non solo nel territorio ma anche in zone più ampie. Simonini infine ha parlato di come Barga goda di un turismo naturale inequiparabile e che essa debba diventare un “marchio registrato” per i pacchetti turistici, in modo da offrire un turismo di livello anche internazionale.

Riguarda il pirogassificatore c’è stato il dibattito più ampio: ognuno dei quattro candidati ha ribadito le proprie idee partendo da Feniello che ha parlato di come venga impropriamente chiamato pirogassificatore o stazione energetica, ma in realtà sia semplicemente un inceneritore che tramite la pirolisi diminuisce la quantità del rifiuto ma uno scarto c'è sempre, oltre all'inquinamento. Mastronaldi ha poi detto di come questa sia la più grande battaglia della lista, e in caso di una qualsiasi approvazione del progetto da parte della regione si opporranno con qualsiasi mezzo possibile, dal Tar al Consiglio di Stato. Simonini invece ha parlato di come ci sia stato un lungo dialogo tra comune e regione, e sul fatto che loro non siano né a favore nè contro, ma il problema “se così si può chiamare”, qualora fosse approvato, è che andrebbe controllato e ci vorrebbe una politica lungimirante. Caterina Campani invece ha parlato di come ci siano svariati elementi di contrasto, dal paesaggio al piano urbanistico e paesaggistico, che impediscono l’effettiva realizzazione di un progetto del genere. Si è assistito quindi ad un botta e risposta tra le posizioni “no" e la posizione neutra del candidato Simonini, soprattutto riguardo al dialogo interrotto con l’azienda della Kme, dovuto in psecial modo ai toni duri e arroganti presentati dall’azienda. In questo caso Mastronaldi ha portato avanti l’idea di non essere aperto a un dialogo, poiché “la discussione con determinati personaggi sarebbe inutile”, mentre invece Feniello e Campani hanno ribadito come sia necessario ritrovare una strada di comunicazione con l'azienda.

Riguardo alle frazioni le idee principali sono state quelle riguardo cui le frazioni rappresentino il comune stesso e quindi ci voglia un determinato rispetto e dei lavori di riqualificazione che partono dai problemi più evidenti. Infatti è stata attribuita all'amministrazione comunale una diffusa indifferenza per le opere di decoro pubblico, argomentazione che Caterina Campani ha ribattuto con il fatto che nonostante ci sia stato dal 2011 un calo di 2 milioni di euro in risorse, si sia dato la precedenza ad altro (ad esempio gli aiuti alle famiglie ed alle scuole).

Nell’ultima domanda è stato chiesto di parlare del proprio sogno nel cassetto come sindaco: per Feniello è una cooperativa di comunità in cui ci sia una manodopera flessibile, che apporti una prospettiva di lavoro ampia e nuovi laboratori. Mastronaldi vuole risolvere il problema dei parcheggi a Barga che ha un ruolo fondamentale per la sosta turistica e per il centro storico, mentre Simonini più che sogni vuole creare cose facilmente realizzabili, ad esempio la proposta di realizzazione (in atto già da un anno) per un gattile e un canile che saranno gestiti attraverso la collaborazione con privati. In ultimo Caterina Campani ha parlato di come ci sia una frustrazione deteriorante nel non poter riuscire a fare neanche le piccole cose, e infatti per lei il primo progetto sarebbe quello partire dalle piccole manutenzioni.

In ultimo l’appello al voto, in cui per prima Caterina Campani ha parlato di come il programma sia stato partecipato con sinergia, e non contro qualcuno ma per costruire soprattutto attraverso tanta voglia e determinazione “per chi vuole migliorare e vedere crescere”. Feniello invece ha descritto la sua lista come un interesse nel bene comune, lontani da una sudditanza di partiti e che ha intenzione di lavorare tutti i giorni attraverso piccoli gesti. Mastronaldi ha espresso la volontà di mandare a casa che ha governato per 30 anni per poter avere un’amministrazione che tuteli la salute in vista di un cambiamento vero, e non vuole essere il “classico sindaco da salotto, ma uno a contatto con i cittadini e pronto per le esigenze”. Per ultimo Simonini ha parlato di come reputi necessario un cambiamento politico e amministrativo, e per questo motivo ha scelto i simboli di partito di Lega e Forza Italia, poiché “non ho avuto paura di nascondermi dietro delle liste civiche”.