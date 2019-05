Barga



Un'estate di eventi in Garfagnana soggiornando al Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa

venerdì, 24 maggio 2019, 11:50

L'estate è alle porte ed è il momento di iniziare a pensare alle vacanze, l'occasione per concedersi una fuga dalla città e dedicarsi alle proprie passioni, dallo sport, alla cultura e alla musica, senza rinunciare al divertimento. A Barga, nel cuore della Garfagnana, ilRenaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa, si trova in una posizione privilegiata affacciata sulla Valle del Serchio, tra le Alpi Apuane e l'Appennino Tosco Emiliano, ed è la base perfetta per godersi una vacanza immersi nella natura, approfittando dell'entusiasmante programma di eventi che, durante la stagione, animano il territorio e il Resort, ricco di proposte dedicate a ospiti e locali per trascorrere indimenticabili sere d'estate.



Eventi culturali

La Toscana è una terra ricca di tradizioni e fortemente legata al suo passato, che per il quarto anno consecutivo viene celebrato in occasione di Lucca Medievale 2019: nel capoluogo (a soli 40km dal Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa) il festival propone dall'1 al 2 giugno un tuffo nel Medioevo, rivivendone le leggende, gli spettacolari tornei, i manufatti magistralmente realizzati dagli artigiani, da rivivere e toccare con mano, assaggiando i piatti tipici del tempo. I visitatori potranno lasciarsi coinvolgere dalle giostre medievali, o ancora assistere alle esibizioni di arcieri e falconieri e ai giochi degli artisti di strada, trascorrendo una giornata insolita e divertente, ideale per tutta la famiglia.



Eventi musicali

Come da tradizione, le antiche mura della città di Lucca ospiteranno anche quest'estate gli artisti di fama internazionale che saliranno sul palco del celebre Lucca Summer Festival. Il sipario si aprirà per la prima volta il 28 giugno 2019 per l'esibizione dei Take That, che nel mese successivo lasceranno il posto a nomi del calibro di Ennio Morricone, Elton John, Giorgia, i Maneskin e gli Scorpions, fino all'ultimo concerto di Sting il 27 luglio.



Sarà il jazz il protagonista dell'estate in Garfagnana: la 31° edizione Barga Jazz, tra le manifestazioni più attese dagli appassionati di questo genere musicale, è in programma dal 17 al 24 agosto. Da non perdere, in particolare, il BargaINJazz, il 18 agosto, uno degli eventi più seguiti del festival, con musica dal vivo per le vie e le strade del centro storico di Barga, uno dei Borghi più belli d'Italia.



Eventi Sportivi

Le colline della Garfagnana, immerse nella rigogliosa vegetazione tra vigneti e vallate con panorami mozzafiato, sono un luogo spettacolare per praticare sport e non mancano gli appuntamenti per gli appassionati: si comincia con la mountainbike l'1 e 2 giugno 2019 conGarfagnana EPIC, che, in partenza dalla località di Gallicano (a 12 minuti in auto dal Resort), porta gli amanti delle due ruote dalle Alpi Apuane all'Appennino. Attraverso uno dei percorsi più spettacolari d'Italia, la gara comprende 150 Km e 6.000 metri di dislivello sui sentieri che collegano le due catene montuose, per un weekend ricco di adrenalina ed emozioni da vivere su due ruote.



Un altro appuntamento nella località di Piazza al Serchio (a 30 minuti in auto dal Resort) aspetta i corridori sabato 20 luglio 2019 per l'evento più colorato e divertente dell'estate in occasione diColor Vibe – Garfagnana 2019. I partecipanti, che indosseranno rigorosamente una maglietta bianca, saranno letteralmente "colorati" durante il percorso di 5 km che si soderà nella cittadina ai piedi delle spettacolari colline garfagnine. Raggiunto il traguardo, la festa continua al Vibe Village per una serata tra musica e... colori!



A cornice di questi entusiasmanti eventi sul territorio, anche il Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa ospiterà nei mesi di luglio e agosto serate speciali ed eventi tematici, alla scoperta delle delizie culinarie di tutta Italia ma anche d'Oriente, o ancora imparando nuove golose ricette durante i live show dello Chef Pasticcere del Resort; non mancheranno i festeggiamenti per il 4 Luglio e per Ferragosto, oltre alle esibizioni di musica dal vivo, da apprezzare gustando un cocktail presso la Nour Longe, godendosi lo spettacolo del tramonto sulla Valle del Serchio.



