Barga



A Barga la mostra "Manifesto" del pittore Fabrizio Giorgio Da Prato

venerdì, 21 giugno 2019, 11:45

Appuntamento alla OXO Collection - The Gallery Barga, in Via di Borgo, 28, in Piazza Salvi, il 22 giugno dalle 18.30. Fabrizio Giorgio Da Prato presenta la mostra "Manifesto" con Michelangelo Lazzareschi ed il suo flauto.



Dopo l'evento pittorico di Pistoia capitale italiana della cultura 2017 Fabrizio Giorgio Da Prato avvia un lavoro "liberatorio" sempre dipingendo su manifesti di recupero.



Mentre a Pistoia la sua Pittura era in riferimento alla città, "site- specific", in questi nuovi lavori Da Prato trova il gusto di dipingere i "Codici" dando valore estetico al gesto e la materia interagendo con il supporto (sempre manifesti destinati al macero), senza nessun vincolo tematico. Via via che la pittura avanzava sulla carta stampata l'Artista lasciava una traccia consapevole del messaggio pubblicitario che per azione della pittura genera dialogo tra pittura e messaggio sottostante. Sono nate così pitture non più effimere ma destinate alla permanenza. La decontestualizzazione dell'opera pittorica tra pubblico e privato, dal margine stradale alla parete di un interno casa crea il gioco delle relazioni e genera, spontaneamente, differenze di valore.



"Il mio lavoro, la funzione; Dove c'è sedimento, risveglia; semina dove non c'è." (F.G. Da Prato)



Nato Castelnuovo di Garfagnana, cresce e matura in Toscana dove tutt'ora vive. Pittore, color designer, decoratore. La sua ricerca sta nel potenziale Contemporaneo delle tecniche tradizionali come l'affresco e il graffito che rappresentano un collegamento con gli antichi Maestri delle alchemiche cromie. I suoi lavori sono stati esposti in numerose mostre individuali e collettive, in Italia e all'estero, sin dal 1992. Nel 2017 realizza "RICHIAMI Pistoia" e nel 2018 "RICHIAMI Palermo" installando pitture di grandi dimensioni su carta blue-back sui cartelloni usati nelle aree urbane per l'affissione dei manifesti pubblicitari; nasce cosi' "L'Arte al posto della Pubblicita'" di Da Prato. Nel 2019 l' "OCCHIO" del Cristo Pantocratore di Palermo visitera' Pechino dove, grazie alla collaborazione con VIERO per l'Arte e Verylux China, verra' esposto alla Build + Decor Beijing Trade Fair, presenziando a numerose iniziative che vedranno la divulgazione del lavoro di Da Prato in Cina.



La mostra "Manifesto" sara' visitabile da 16 al 30 giugno, tutti i giorni, dalle ore 18:30.



OXOCurators



Michelangelo Lazzareschi (1992) si avvicina alla musica ed al flauto grazie al M°Antonio Barsanti nel 2004. Presso l'Istituto Musicale "L.Boccherini" di Lucca è allievo fino al 2010 del M°R.Peruzzi nella classe di Pianoforte; sempre a Lucca dal 2010 è allievo del M°F.Rogai nella classe di Flauto con il quale si diploma brillantemente nel giugno 2014. Nel 2016 ottiene poi, con il massimo dei voti, la Laurea di II Livello presso il Conservatorio "G.Verdi " di Milano dove è allievo nella classe di Flauto del M°Diego Collino venendo seguito, inoltre, dal M°Marco Pace per la Musica da Camera, perfezionandosi sotto la guida di molti tra i maggiori flautisti in attività, tra cui Michele Marasco, Paolo Taballione, Andrea Oliva, Giampaolo Pretto, Mathias Ziegler. In questo periodo oltre a riscuotere risultati in Concorsi Nazionali ed Internazionali in duo con Chitarra o con Pianoforte viene anche invitato a rappresentare il Conservatorio di Milano e l'Italia per l'importante rassegna "Jeunesses Musicales de Mediterranee" a Bastia (FR). Importante anche la collaborazione durante MITO Festival, rassegna a cui partecipa in più edizioni, con Giampaolo Pretto in trio per un particolare progetto Mozartiano. L'attività orchestrale lo porta ad esibirsi in molti dei grandi Teatri e Sale in Italia ed all'estero tra cui l'ex Comunale di Firenze, Teatro Verdi di Pisa, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Dal Verme, Sala Verdi (ConsMi), Triennale di Milano, LAC Lugano. Diviene attivo come Docente di Flauto dall'A.S. 2017-18 presso la SMIM dell'ICLucca3.