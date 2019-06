Barga ricorda Antonio Mordini nel bicentenario della nascita

Altri articoli in Barga

giovedì, 30 maggio 2019, 10:20

Avrei voluto tacere, non avrei voluto scrivere questo articolo, peraltro preannunciato a tutti i candidati a sindaco che si contrapponevano alla decennale gestione del comune Pd. Ho cercato per mesi di far capire le ragioni per le quali la frantumazione del voto in tante liste non avrebbe portato da alcuna...

giovedì, 30 maggio 2019, 08:57

Il mondo dello sport lucchese si è riunito allo Ego Wellness Resort di Sant'Alessio per la nona edizione dello Ego Sport Party. È andato alla barghigiana Idea Pieroni (nella foto), 16 anni, campionessa di salto in alto della Atletica Virtus, il Lucca Sport Award, il riconoscimento per l'atleta lucchese che si...

mercoledì, 29 maggio 2019, 12:04

Luca Mastronaldi, dopo la sconfitta subita nell'ultima tornata elettorale, interviene per ringraziare i propri elettori e per parlare del proprio futuro dopo l'esclusione dal consiglio comunale di Barga

mercoledì, 29 maggio 2019, 08:53

Il 18 giugno alle 15, presso il comune di Barga, sarà aggiudicato, tramite un’asta pubblica, un immobile in zona Castelvecchio Pascoli (Località ai Conti), affacciato sulla strada. Si tratta di un immobile di proprietà comunale denominato “Lavatoio Pubblico"

mercoledì, 29 maggio 2019, 08:42

Il candidato sindaco della lista "Progetto Comune", Francesco Feniello, uscito sconfitto dalle ultime elezioni per soli 295 voti, interviene a distanza di tre giorni dal voto per ringraziare la cittadinanza e congratularsi con il neo-sindaco di Barga Caterina Campani

martedì, 28 maggio 2019, 15:46

Lo sostiene il segretario della Uilm Area Nord Toscana, Giacomo Saisi, a poche ore dalla elezione del nuovo primo cittadino che guiderà l'amministrazione nel prossimo mandato. C'è da ricucire i rapporti e ritrovare una unità di intenti che è andata persa soprattutto durante una campagna elettorale molto tesa