Barga



Barga, scatta ordinanza su asporto bevande e alimenti

sabato, 22 giugno 2019, 12:50

Con un'ordinanza del sindaco di Barga Caterina Campani, è stato fatto divieto di vendita e asporto di alimenti e bevande in contenitori rigidi quali metalli e vetro per gli esercizi commerciali e di somministrazione situati nelle aree degli eventi e zone limitrofe in occasione delle manifestazioni previste nel territorio comunale.

"Si tratta di un divieto di vendita e somministrazione, anche per mezzo di distributori automatici, di alimenti e bevande in contenitori di vetro o metallo nelle aree interessate da eventi, manifestazioni, sagre, feste paesane - spiega nel dettaglio il primo cittadino -, che si svolgono nel territorio comunale o comunque in occasione di qualsiasi situazione che comporti aggregazione di persone; tale divieto risulta esteso anche alle aree limitrofe di ogni singolo evento, per un raggio di ml 100 dal perimetro esterno delle aree interessate dalla manifestazione stessa e nell’orario compreso tra un'ora prima dell’inizio di ciascun evento ed un'ora successiva alla conclusione dell’evento".

"Gli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande - continua Campani - potranno servire gli alimenti e le bevande in contenitori di vetro o metallo solo all’interno dei locali e/o negli appositi spazi allestiti e autorizzati per la somministrazione esterna al locale, vigilando che non si verifichi l’asporto dei sopradetti contenitori. Il presente divieto è rivolto ai seguenti soggetti: società titolari o gestori di distributori automatici; esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, ubicati nelle aree delle manifestazioni nonché in quelle limitrofe sopra individuate; enti, associazioni, comitati e comunque a tutti coloro che in qualità di organizzatori di manifestazioni svolgono attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere o altri eventi comunque denominati".

"E’ vietato inoltre - aggiunge il sindaco - l’utilizzo di bottiglie di vetro e lattine per il consumo di bevande nelle aree pubbliche e aperte al pubblico. L’accertato e mancato rispetto della presente ordinanza da parte dei titolari e del personale addetto agli esercizi di somministrazione, oltre alle possibili conseguenze penali, è sanzionabile ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 (Articolo 7-bis Sanzioni amministrative 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro… omissis)"

"E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e di fare osservare quanto ordinato - conclude -. All’atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato, l’inosservanza dell’ordine verrà perseguita a norma dell’art. 650 del Codice Penale".