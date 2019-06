Barga



Barga si immerge nel mondo delle api

martedì, 4 giugno 2019, 16:47

di tommaso boggi

"Barga il castello delle api", questo il nome dell'iniziativa programmata per questa domenica in concomitanza con l'usuale mercatino nel centro storico di Barga. Una giornata dedicata interamente alle api ed alla loro importanza, con eventi, ospiti ed ovviamente tanto miele.



"Una domenica diversa ed importante perché variegata e strutturata - ha detto il primo cittadino barghigiano, Caterina Campani - che tocca il tema sotto diversi punti di vista. Un argomento molto discusso quello delle api, si parla spesso infatti delle minacce che minano la loro sopravvivenza e della loro importanza per l'ecosistema: noi cercheremo di affrontare tutti gli aspetti intorno al loro mondo, dai prodotti alla loro importanza". Campani ha poi concluso augurandosi che l'iniziativa possa "suscitare interesse su questo tema".

"Questa è la prima edizione di quella che vogliamo diventi una ricorrenza - ha dichiarato Barbara Bonuccelli, organizzatrice dell'evento con We Planner - per evidenziare e dare spazio all'importanza che ha l'ape e Barga si presta benissimo per eventi di questo genere. In concomitanza con il tradizionale mercatino della seconda domenica del mese - ha continuato Bonuccelli - inizierà alle 10 con l'apertura degli stand degli apicoltori a Porta Reale".

Francesca Bonagurelli ha poi parlato dei numerosi appuntamenti di domenica, che vanno dal gastronomico al didattico con addirittura delle arnie che verranno smontate e mostrate al pubblico: "Oltre a quello che è presente nel programma, vi saranno anche degli apicoltori che imbastiranno vari laboratori. Sarà inoltre presente il Mercato Coldiretti - ha sottolineato Bonagurelli - che porterà prodotti affini col miele come, ad esempio il formaggio. Vi sarà poi Bruno Biondi, apicoltore storico di Castelvecchio Pascoli, che parlerà della sua esperienza nell'apicoltura ai visitatori".

Fazi Matteo, presente per Coldiretti, ha invece ringraziato l'amministrazione comunale: "Questo evento casca in un periodo in cui è prioritario ricordare l'importanza dell'apicoltura, sia a livello ambientale che agricolo, visti i problemi avuti in questo campo sia per il clima che per l'inquinamento. Come Coldiretti - ha concluso Fazi - abbiamo messo in campo apicoltori, altre aziende i cui prodotti si abbinano al miele e chef, che mostreranno ai visitatori piatti a base, ovviamente, di miele".