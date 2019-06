Bicentenario Antonio Mordini, convegno a Barga

Altri articoli in Barga

sabato, 8 giugno 2019, 13:50

Negli ospedali "San Francesco" di Barga e "Santa Croce" di Castelnuovo di Garfagnana le porte saranno aperte per tutta la mattina, venerdì 14 giugno, dalle 8 alle 11, per donare e, dalle 11 alle 13, per portare un amico a donare

venerdì, 7 giugno 2019, 13:25

Per ricordare il bicentenario della nascita di Antonio Mordini, cittadino illustre di Barga e figura centrale non solo del periodo Risorgimentale, ma anche dei primi quarant’anni dell’Italia unita, l’amministrazione comunale promuove una giornata dedicata al Patriota alla quale parteciperà anche il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, che sarà...

venerdì, 7 giugno 2019, 11:56

Una full immersion nel verde per vivere un'esperienza di riscoperta: di attività agricole, di stili di vita rurali dalle antiche origini, di una giornata-tipo non necessariamente scandita dal ticchettio dell'orologio

giovedì, 6 giugno 2019, 14:16

Barga celebra la regina della biodiversità con la festa delle api tra mercati di produttori, degustazioni di mieli, incontri, arnie didattiche, showcooking, tutorial e dibattiti. Appuntamento domenica 9 giugno

giovedì, 6 giugno 2019, 08:37

Simone Simonini, ex candidato sindaco della lista "Prima Barga", interviene dopo il risultato elettorale delle amministrative di Barga

mercoledì, 5 giugno 2019, 15:06

Il presidente Giuseppe Santi, a nome di tutto il Cipaf Cnn di Fornaci di Barga, interviene per ringraziare tutti i protagonisti che hanno reso possibile il successo della manifestazione di FornaciLandia e Sagra delle Sagre del 2 giugno