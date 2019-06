Cacciucco protagonista al comunale di Barga

Altri articoli in Barga

lunedì, 3 giugno 2019, 10:45

Doppio appuntamento alla alla Oxo Collection The Gallery in via di Borgo 28 a Barga: dal 16 al 30 giugno, la personale di Fabrizio Giorgio Da Prato; dall' 1 al 15 luglio, quella di Giorgia Madiai

lunedì, 3 giugno 2019, 09:53

Sono in mostra a "La Magione del Tau" in piazza Ricasoli, 7 ad Altopascio fino a sabato 6 luglio, i disegni realizzati durante gli otto round di "A colpi di pennarello" dai cinque "Cavalieri della Magione del Tau",Elena De Nard, Riccardo Innocenti, Gabriele Muratori, Riccardo Pieruccini e Simone Togneri

lunedì, 3 giugno 2019, 08:40

Il gruppo "La Libellula" interviene ad una settimana dalla bagarre elettorale approfittando del raffreddamento delle polemiche pre e post elezioni per fare alcune riflessioni

sabato, 1 giugno 2019, 12:11

Antonio Mordini compie ben 200 anni ed è proprio sotto il monumento a Barga all'eroe del risorgimento italiano che la comunità barghigiana, le istituzioni e gli eredi lo hanno voluto ricordare

giovedì, 30 maggio 2019, 10:20

Avrei voluto tacere, non avrei voluto scrivere questo articolo, peraltro preannunciato a tutti i candidati a sindaco che si contrapponevano alla decennale gestione del comune Pd. Ho cercato per mesi di far capire le ragioni per le quali la frantumazione del voto in tante liste non avrebbe portato da alcuna...

giovedì, 30 maggio 2019, 08:57

Il mondo dello sport lucchese si è riunito allo Ego Wellness Resort di Sant'Alessio per la nona edizione dello Ego Sport Party. È andato alla barghigiana Idea Pieroni (nella foto), 16 anni, campionessa di salto in alto della Atletica Virtus, il Lucca Sport Award, il riconoscimento per l'atleta lucchese che si...