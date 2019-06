Barga



Campani assegna le deleghe: Vittorio Salotti confermato vice-sindaco

martedì, 18 giugno 2019, 14:18

di tommaso boggi

Rese finalmente note, dopo quasi un mese dalla vittoria alle elezioni comunali, le deleghe della giunta Campani, con uno staff che vede molti nuovi volti prendere le redini del comune ma anche svariate riconferme per i consiglieri ereditati dalla precedente amministrazione.

"Io avrò le deleghe ai rapporti istituzionali, alla sanità ed alla cultura e al turismo – ha detto il sindaco Caterina Campani – e porrò la massima attenzione alla vicenda del pirogassificatore Kme a Fornaci di Barga, indipendentemente da chi avrà la delega all'ambiente". Il primo cittadino è poi passato a rendere note le deleghe dei suoi assessori.

Come previsto, Vittorio Salotti è stato confermato come vicesindaco del comune di Barga con tutte le deleghe legate a bilancio, finanza, tributi nonché al personale, mentre Francesca Romagnoli si occuperà delle politiche ambientali ed energetiche, senza dubbio uno dei campi più spinosi in questo periodo storico del comune, commercio ed occupazione.

La "vecchia guardia" proveniente dall'amministrazione Bonini invece vedrà variare poco i propri compiti con Pietro Onesti riconfermato a lavori pubblici, manutenzione e patrimonio, protezione civile e politiche della montagna, Lorenzo Tonini si occuperà invece di scuola, trasporti ed urbanistica mentre Sabrina Giannotti avrà le deleghe al sociale, alle politiche per la casa, alle politiche giovanili ed ai servizi alla prima infanzia.

Campani, nell'assegnare le deleghe ai consiglieri, ha voluto precisare che sarà attuato un continuo dialogo tra assessori e consiglieri con consigli ed occasioni proprio per garantire la massima coordinazione tra le forze della maggioranza: "I consiglieri oltre ad avere una serie di deleghe hanno infatti una funzione di riferimento sul territorio, tutti i consiglieri saranno quindi punti di riferimento delle frazioni in cui sono stati eletti" ha detto il primo cittadino barghigiano.

Per la prima volta è stata inserita la delega per l'attuazione del programma di governo che sarà compito di Lorenza Cardone, la quale avrà anche le deleghe ad URP, comunicazione e semplificazione amministrativa. Maresa Andreotti, capogruppo della maggioranza in consiglio, si occuperà invece della valorizzazione del centro storico di Barga mentre Giacomo Cella avrà la delega allo sport ed ai rapporti con le associazioni del capoluogo. I rapporti con le associazioni di Fornaci e della fondovalle saranno curati da Sergio Suffredini, per Sabrina Mori invece la delega al volontariato ed alle buone pratiche ambientali. Infine la delega alle pari opportunità, al turismo montano ed ai rapporti con associazioni e comitati della montagna è ricaduta su Beatrice Balducci.

Nonostante non sia stata ancora fissata la data per il prossimo consiglio comunale questa sarà certamente programmata prima della fine di luglio per legge col fine di approvare l'assestamento di bilancio.