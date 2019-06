Barga



Campani nomina la giunta: "Sarò il sindaco di tutti"

mercoledì, 12 giugno 2019, 22:07

di tommaso boggi

Primo incontro per il rinnovato consiglio comunale di Barga guidato dal nuovo primo cittadino Caterina Campani.



Una seduta dove, anche se non sono state rese note le deleghe, si ha già ormai un'idea generale di quella che sarà la giunta comunale con Pietro Onesti, Lorenzo Tonini e Sabrina Giannotti (eredità della precedente amministrazione), Francesca Romagnoli e Vittorio Salotti assessori. Quest'ultimo certamente ricoprirà anche la carica di vicesindaco.



Come prevedibile, Francesco Feniello è stato segnalato come capogruppo di minoranza mentre per la maggioranza la carica è stata ricoperta da Vanessa Andreotti. Il neosindaco Campani ha poi esordito con il suo primo discorso in consiglio comunale: "Un saluto ai cittadini di Barga, sono e sarò il sindaco di tutti ed in me, nella giunta e in tutto il consiglio troveranno sempre la massima disponibilità".



Campani ha poi toccato numerosi argomenti già presenti nel programma elettorale della sua lista "ViviAmo Barga", riportando all'attenzione il caso dell'inceneritore Kme a Fornaci Di Barga: "Abbiamo già espresso la contrarietà nei confronti del piro e la ribadiamo, il nostro impegno è quello di cercare di riaprire il dialogo con l'azienda così che si possa trovare una soluzione tecnologica che sia fattibile sul piano ambientale".



Tra le altre cose, il primo cittadino ha parlato di ulteriori investimenti per ampliare i servizi dell'ospedale di Barga, di continuare l'attenzione verso le fasce deboli della popolazione, ma anche di interventi importanti dal punto di vista strutturale (ad esempio sul "campo rosso" a Fornaci di Barga e al parco Kennedy, dove Campani vorrebbe abbattere e ricostruire l'ex pizzeria sotto il ponte).



Francesco Feniello, per "Progetto Comune", ha invece fatto un breve intervento dichiarando che quella del suo gruppo sarà "un'opposizione costruttiva, ferma e trasparente".



Si è infine proceduto alla nomina dei rappresentanti nell'Unione dei Comuni della Valle del Serchio, con Suffredini e Mori eletti per la maggioranza, mentre Feniello e Pinelli per la minoranza.