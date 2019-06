Conversazioni manageriali, Sergio Casella ospite a Milano

Altri articoli in Barga

giovedì, 27 giugno 2019, 16:17

Pubblicato il programma del BargaJazz Festival 2019 che si svolgerà dall'8 al 31 di agosto. Per questa XXXII edizione, sono previsti oltre 20 appuntamenti tra concerti, seminari ed eventi collaterali

giovedì, 27 giugno 2019, 15:18

Il capogruppo e consigliere di minoranza di “Progetto Comune” Francesco Feniello ha richiesto, attraverso una mozione, l’inserimento nell’ordine del giorno del secondo consiglio comunale dell’era Campani di tematiche relative ad un netto rifiuto all’inceneritore Kme

giovedì, 27 giugno 2019, 11:20

Nuovo appuntamento alla OXO Collection – The Gallery a Barga, in via di Borgo, 28 (Piazza Salvi) con la mostra "Attesa" di Giorgia Madiai, dal 1 al 15 luglio, più special event sabato 6 luglio con Dimitri Grechi Espinoza e il suo sax. Sempre a partire dalle 18.30

mercoledì, 26 giugno 2019, 11:51

L'anteprima è affidata a Romano Zipolini con la storia del padre "marinaio" che partito da Barga ha vissuto i fatti della grande storia durante il secondo conflitto mondiale, e che oggi rappresenta un punto di riferimento

martedì, 25 giugno 2019, 14:07

Il 1° luglio alle 21, presso l'aula Magna dell'I.S.I. Barga, in via dell'Acquedotto 18, verrà presentato il progetto "Aria di ricerca in Valle del Serchio"

lunedì, 24 giugno 2019, 10:07

Simone Togneri di Barga ha vinto il premio della giuria popolare di "Vignette sul Ring". Inoltre grazie alla vendita di 12 disegni realizzati live il pomeriggio di domenica in piazza Ricasoli, tra cui quello di Simone Togneri (battuto a 200 euro), sono stati raccolti 1.350 euro che La Magione del...