Barga



FdI prende le distanze da Mastronaldi, Chiari: “Parli a nome suo e non del partito”

martedì, 11 giugno 2019, 12:48

“Voglio sottolineare nella maniera più assoluta il nostro accordo con il centrodestra, che era e resta intatto così come la volontà di Fratelli d’Italia di farne parte. Luca Mastronaldi è libero ovviamente di fare ciò che vuole, ma prendiamo nettamente le distanze dal suo recente comunicato.

Non lascia spazio all’immaginazione la risposta del segretario provinciale di FdI Marco Chiari all’indomani delle dichiarazioni rilasciate dall’ex candidato sindaco al comune di Barga Luca Mastronaldi, che attribuisce a esponenti di Forza Italia e della Lega la responsabilità di aver fatto vincere il PD alle elezioni amministrative dello scorso 26 maggio a Barga.

“Ricordiamo che Mastronaldi si è candidato a sindaco di Barga con una lista civica, senza però il simbolo di Fratelli d’Italia e pertanto non può e non deve parlare a nome del partito, coinvolgendo in polemiche esponenti di altri partiti.

Ribadiamo che Fratelli d’Italia di Lucca ha da sempre ottimi rapporti sia con la Lega che con Forza Italia e con Susanna Ceccardi, Maurizio Marchetti e Andrea Recaldin e ha sempre lavorato in un’ottica produttiva, con incontri e tavoli di discussione all’insegna del rispetto e della collaborazione. In loro – conclude Chiari – riconosco serietà e rispetto delle alleanze pattuite, e come tale è anche la nostra politica. Capiamo il suo stato d’animo ma a nessuno può essere consentito di esprimere valutazioni di politica in generale che sono e rimangono sue personali”.