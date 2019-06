Barga



Festa di Pegnana, sotto i castagni tavoli imbanditi e buona cucina

lunedì, 24 giugno 2019, 08:49

di loreno bertolacci

Sta per prendere il via con tante iniziative la “Festa di Pegnana”, un classico per Barga e dintorni che attira centinaia di persone ogni anno e che sempre di più si sta affermando a livello locale ma non solo. Tante sono state le presenze negli scorsi anni ed anche questo 2019 sarà senz’altro un anno da non dimenticare.



“Festa di Pegnana” forse meglio conosciuta come “Sagra Gastronomica di Pegnana”, un piccolo borgo montano che si è fatto conoscere e si distingue ogni anno con una sagra gastronomica da fare invidia a realtà più grandi. Gioca naturalmente a favore l’impegno e possiamo dire la professionalità del suo “comitato paesano” ma anche la fortuna di avere una magnifica location dove viene organizzata la festa, giunta alla sua invidiabile 34^ edizione.



Il grande appuntamento gastronomico è oramai alle porte e Pegnana, come ogni anno, è pronta ad accogliere centinaia di persone, tutte appassionate della cucina tipica locale, una cucina come si definisce oggi “slow-food”, assaporata all’ombra dei castagni secolari del bellissimo paese, godendo una vista mozzafiato. A soli dieci minuti da Barga e ai piedi dell’Appennino, sarà possibile gustare i classici grigliati di carne, i necci con la ricotta e, da quest’anno, la trippa.



Le date dell’evento, a cavallo tra la fine di giugno e gli inizi di luglio, saranno cinque: sabato 29 e domenica 30 giugno inizio col botto della “Sagra gastronomica di Pegnana”, a seguire venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 luglio, ultimo giorno della “Festa di Pegnana”, perché di una vera e propria festa del palato si tratta. Molte sono le iniziative proposte dallo staff organizzativo. In particolare domenica 30 giugno saranno organizzati i “Giochi di una volta”. Come avveniva in “altri tempi”, ci saranno gare come il tiro alla fune, la corsa dei sacchi e il taglio del tronco. Venerdì 5 luglio sarà poi la volta della 10^ edizione di “Pegnana a tutta birra”, giornata organizzata dai giovani per i giovani. Nelle due domeniche della sagra sarà possibile mangiare anche a pranzo, oltre che a cena. Pranzi quindi, spuntini o cene, tutte immancabilmente accompagnate da buona musica.

Una delle prime sagre gastronomiche che aprono la stagione estiva della media valle e della Garfagnana che fanno venire “l’acquolina in bocca” ogni anno ai buongustai; un appuntamento quindi da non perdere. Il “Comitato paesano di Pegnana” organizzatore dell’evento ringrazia fin d’ora tutti quelli che vorranno condividere questo importante appuntamento gastronomico.