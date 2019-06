Barga : fornaci di barga



"FornaciLandia, grazie a tutti per la buona riuscita della manifestazione"

mercoledì, 5 giugno 2019, 15:06

Il presidente Giuseppe Santi, a nome di tutto il Cipaf Cnn di Fornaci di Barga, interviene per ringraziare tutti i protagonisti che hanno reso possibile il successo della manifestazione di FornaciLandia e Sagra delle Sagre del 2 giugno.



"Grazie ed ancora grazie - esordisce - per la buona riuscita della manifestazione di FornaciLandia e Sagra delle Sagre, del 2 giugno, a tutte le associazioni partecipanti con le loro attività ludico ricreative per bambini e per le loro prelibatezze realizzate in versione Street Food, nell'ambito della Sagra delle Sagre".



"Grazie alla Proloco Barga - continua -, per l'aiuto al coordinamento con le varie associazioni partecipanti ed alla realizzazione della serata del sabato che ha permesso di avere la Manolo Strimpelli Nait Orkestra ad allietare la serata. Grazie al comune di Barga, per il patrocinio e la disponibilità degli uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni, alla Banca BVLG (Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana) ed agli sponsor tutti. Grazie alla Tribù delle Teste Dure, per la realizzazione dell'esposizione delle auto sportive, d'epoca e particolari, lungo Via della Repubblica, come l'ultimo modello di Tesla, la Model X, un monovolume elettrico dalle incredibili prestazioni di guida e di autonomia, con tappa del loro Tesla Destination Tour in giro per l'Italia".



"E - conclude - non per ultimi come importanza, anzi, a tutti gli associati del Centro Commerciale Naturale di Fornaci, per aver aiutato a vario titolo alla riuscita dell'evento".