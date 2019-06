Partita la stagione al Tweener Club Barga: sabato inaugurazione ufficiale

Altri articoli in Barga

Alle ore 17:00 l'apertura degli stand gastronomici e dei sette birrifici artigianali presenti in piazza: da Buti ilBirrificio di Buti; da Ponte a Moriano il birrificio Bruton; da Cenaia J63; da Pisa La Gilda dei Nani Birrai; da Livorno il Piccolo Birrificio Clandestino; da Piazza al Serchio La Petrognola e da Montecarlo Toptà

Con un'ordinanza del sindaco di Barga Caterina Campani, è stato fatto divieto di vendita e asporto di alimenti e bevande in contenitori rigidi quali metalli e vetro per gli esercizi commerciali e di somministrazione situati nelle aree degli eventi e zone limitrofe in occasione delle manifestazioni previste nel territorio comunale

Al Magione Beer Art Festival è presente il birrificio La Petrognola di Piazza Al Serchio e il disegnatore Simone Togneri di Barga che ha passato la prima semifinale di Vignette sul Ring per la giuria popolare, e si sconterà domani sera con il vincitore premiato dalla giuria popolare stasera

Proseguono con successo i partnering day organizzati da Invest in Tuscany con l'obiettivo di favorire una più forte connessione con il territorio delle multinazionali presenti nella nostra regione, anche attraverso percorsi di approfondimento delle competenze e delle progettualità innovative espresse dalla Toscana

L'azienda, attiva da quasi vent'anni con una lunga storia alle spalle per quanto riguarda l'assistenza ai clienti, ha lanciato una promozione rivolta a tutte quelle strutture turistiche che, anno dopo anno, vedono la clientela lamentarsi del mancato raggiungimento in camere ed alloggi del Wi-Fi

Appuntamento alla OXO Collection - The Gallery Barga, in Via di Borgo, 28, in Piazza Salvi, il 22 giugno dalle 18.30. Fabrizio Giorgio Da Prato presenta la mostra "Manifesto" con Michelangelo Lazzareschi ed il suo flauto