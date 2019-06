Barga



Porte aperte ai nuovi donatori negli ospedali della Valle del Serchio

sabato, 8 giugno 2019, 13:50

Venerdì 14 giugno si celebra la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue e a Lucca l'unità operativa di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell'ASL Toscana nord ovest ambito territoriale di Lucca insieme alle associazioni della donazione di sangue e plasma e al Centro Nazionale per il Volontariato lanciano un'iniziativa speciale: "Porta un amico a donare" è il titolo, che rappresenta anche un appello, della giornata che si terrà in contemporanea negli ospedali di Lucca, Barga e Castelnuovo di Garfagnana.



Ogni donatore attivo è chiamato a donare e portare a farlo anche un amico o un'amica per iniziare l'iter della donazione differita. L'obiettivo è quello di coinvolgere sempre più persone nella donazione del sangue e del plasma, rispondendo alle tante sfide che abbiamo di fronte per continuare a rendere la donazione un pilastro portante ed insostituibile del sistema sanitario.



All'ospedale "San Luca" di Lucca sarà possibile per chi è già donatore effettuare la donazione dalle 8 alle 11. Alle 11 verrà offerto un rinfresco a cui sono invitati tutti coloro che nel 2019 hanno fatto la prima donazione. Dalle 11 alle 13 i nuovi donatori potranno iniziare il percorso per la donazione differita.



Anche negli ospedali "San Francesco" di Barga e "Santa Croce" di Castelnuovo di Garfagnana le porte saranno aperte per tutta la mattina, ancora dalle 8 alle 11 per donare e dalle 11 alle 13 per portare un amico a donare. Saranno presenti, per diffondere materiale informativo e per fornire le informazioni, le associazioni di volontariato che promuovono la donazione e a tutti coloro che si presenteranno verranno consegnati dei simpatici gadget. Ad aderire all'iniziativa sono Avis, Centro Nazionale per il Volontariato, Croce Verde di Lucca e Ponte a Moriano, Donatori di Sangue Vallisneri, Fratres Donatori di Sangue, Gruppo Donatori di Sangue e Assistenza di Colle, Castelvecchio e Ruota e Gruppo Donatori di Sangue Autonomi Montuolo. Per informazioni e prenotazioni (necessarie per organizzare al meglio il servizio) è possibile rivolgersi alle associazioni aderenti all'iniziativa.