Barga



Presentato al Ciocco un calendario ricco di eventi MTB

sabato, 15 giugno 2019, 12:50

La grande mountain bike protagonista assoluta dell’autunno al Ciocco. Sono stati presentati oggi alla Locanda Alla Posta della Tenuta due eventi competitivi di richiamo internazionale in programma il prossimo ottobre: il Campionato Europeo Trial (5-6 ottobre) e la Coppa del Mondo Trial (12-13 ottobre).

Quattro giorni di emozioni in Mtb. Competizioni dinamiche, avvincenti per i partecipanti e spettacolari per il pubblico. Percorsi tutti disegnati all’interno della Tenuta, un angolo incastonato nel verde della Valle del Serchio. Due occasioni imperdibili per vedere professionisti della disciplina del trial mettere in campo le proprie capacità fisiche in situazioni estreme.

«Non è senza orgoglio - esordisce in conferenza stampa Andrea Barbuti, amministratore delegato del Ciocco - che oggi presentiamo un calendario autunnale particolarmente ricco, per gli addetti ai lavori e non solo. Fiore all’occhiello della programmazione gli ultimi due eventi: la data unica del campionato europeo Trial targato Uec, una confederazione che rappresenta ben 50 nazioni europee, e l’attesa Coppa del mondo Uci della medesima disciplina, una competizione che davvero promette adrenalina e scintille».

Un finale col botto dunque. Anche l’antipasto però non è niente male. La stagione bike 2019 nella Tenuta, che vede Gensan come sponsor tecnico, inizia il 14-15 settembre con la tappa finale della Coppa Italia Mtb Giovanile, manifestazione di rilievo dedicata alle nuove leve ospitata dal Ciocco per il secondo anno consecutivo. Un week-end che vuole essere una vera e propria festa dedicata al mondo delle due ruote. In quelle date, nella medesima location, si collocano una prova del Campionato Team Relay, la tappa conclusiva del Challenge Mtb Ducato di Lucca, kermesse della Federazione Ciclistica Italiana (presente in conferenza il presidente provinciale Gianfranco Battaglia) e la 2° Pump Battle, spettacolare sfida tra biker nella pump track della tenuta, una pista lunga 200 metri al coperto (la più grande del genere in Italia) aperta al pubblico ogni week-end (per prenotazioni: 0583 719730).

«Una vocazione bike, quella del Ciocco, iniziata quasi trent’anni fa, quando la Tenuta ospitò la prima prova ufficiale del Campionato Mondiale Mtb 1991», ricorda il senatore Andrea Marcucci, assente per motivi istituzionali.

«Non capita tutti i giorni di ospitare eventi di prestigio come la Coppa del Mondo - dice Alessio Migazzi dell’azienda trentina Dolomeet, tra gli organizzatori delle manifestazioni -. Il calendario del Ciocco sottende un network di relazioni territoriali importanti rilanciando in Valle del Serchio una tradizione che in Trentino ha incontrato un terreno fertile, ma che qua, in Toscana, trova le proprie radici».

Sono concordi nel sottolineare il valore promozionale per il territorio e di traino turistico degli eventi il sindaco di Barga Caterina Campani e quello di Fosciandora Moreno Lunardi.

Mirco Toni di Garfagnana Sharing, ai margini della presentazione, approfondisce l’aspetto tecnico, soffermandosi sull’impegno sportivo e la forza richiesta dalle varie discipline.

Assieme alla testimonial d’eccezione Marika Tovo, pluricampionessa cross-country under 23 (classe 1999 ma già numerosi titoli conquistati, come un bronzo mondiale e un oro europeo Team Relay, solo per citarne alcuni), i primi cittadini sono stati protagonisti, al termine della conferenza, di un taglio del nastro molto particolare. Invece che le consuete forbici ad attenderli è stata una vanga, simbolo eloquente dell’inaugurazione dei lavori del Ciocco Bike Circle, un circuito, che si snoda completamente sulla montagna del Ciocco, pensato per tutti gli appassionati di Mtb che vogliano allenarsi, mettersi alla prova, o semplicemente divertirsi.