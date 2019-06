Barga



Roberto Fico a Barga: "Antonio Mordini, un esempio per tutti coloro che fanno parte di Camera e Senato"

venerdì, 14 giugno 2019, 16:17

di tommaso boggi

Il presidente della camera Roberto Fico, terza carica dello stato, è giunto stamattina a Barga per celebrare il bicentenario di Antonio Mordini, tra i padri fondatori dell'Italia.



Sul "fosso", il presidente è stato accolto dal neosindaco Caterina Campani, che proprio in onore del compleanno di Antonio Mordini fece il suo primo intervento pubblico, oltre che di svariate cariche locali e nazionali tra cui il senatore Andrea Marcucci, capogruppo in senato del Partito Democratico e membro acquisito proprio della famiglia Mordini.

Fico, dopo aver visitato la Casa Mordini nel centro storico di Barga, si è diretto verso il Teatro dei Differenti, fermandosi però prima a prendere un caffè presso il ristorante Scacciaguai. Qui ha incontrato le donne della Libellula, che hanno portato all'attenzione della terza carica dello stato la situazione riguardante la costruzione dell'impianto di pirogassificazione a Fornaci di Barga e gli hanno consegnato una busta contenente un riassunto di tutta la vicenda. Il presidente ha quindi promesso che prenderà personalmente contatti col ministro dell'ambiente (ministro Costa) per occuparsi della questione.

Fico è stato accolto al teatro dall'Inno di Mameli suonato dalla fanfara della scuola sottufficiali dei carabinieri di Firenze. "Mordini è stato indubbiamente un padre della patria ed ha incarnato il concetto profondo di quella che è stata l'unità d'Italia" ha detto di fronte alla platea del Teatro dei Differenti, dove tra le figure istituzionali presenti vi era anche il presidente della provincia di Lucca Luca Menesini ed il sindaco della città di Lucca Alessandro Tambellini.

"Un esempio per tutti quelli che fanno parte di Camera e Senato" ha ribadito Fico dello storico politico barghigiano, spiegando poi come "la mia città (Napoli) ha un debito nei confronti di Mordini che ne difese la tradizione storica ed il ruolo che avrebbe dovuto avere nella nuova Italia".

La cerimonia svolta nel Teatro ha visto (tra gli altri) intervenire anche l'ex sindaco di Barga e professore universitario in pensione Umberto Sereni che ha parlato di Mordini come "un uomo che sentiva l'esigenza della democrazia ed un orgoglio per la comunità barghigiana".

Una grandezza ed una capacità di prevedere quello che sarebbe stato il futuro del paese, quella di Mordini, come ha ribadito anche il senatore Marcucci: "La grandezza di Mordini emerge fin da subito, da giovane, da quando decide di imbracciare quegli ideali che in periferia ancora non venivano vissuti spostandosi quindi a Firenze".

La visita di Roberto Fico è continuata infine a Castelvecchio, dove il presidente ha visitato Casa Pascoli concludendo così la sua permanenza a Barga.