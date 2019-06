Barga : fornaci di barga



Si presenta il libro di Monica Paoli “Polenta di grano duro”

giovedì, 13 giugno 2019, 17:35

L’associazione “Gli Incartati”, organizza per sabato 15 giugno, alle 16.30 nella biblioteca della stazione ferroviaria di Fornaci di Barga, la presentazione del libro di Monica Paoli (nella foto): “Polenta di grano duro”.



L’autrice, nella sua opera, riporta con grande abilità scrittoria, i racconti della nonna ultracentenaria Adriana, vere e proprie pillole di saggezza contadina. Una raccolta di narrazioni che la Paoli aveva cominciato a trascrivere sui social, suscitando grande interesse e apprezzamento, tanto che un semplice gioco nato su Facebook, è diventato un libro. Monica Paoli, insegnante alla scuola dell’infanzia di Marlia, da oltre venticinque anni, ha fatto memoria con questo suo lavoro, dei ricordi di una vita tramessi dalla nonna, vissuti nel secolo scorso, raccontati in schietto vernacolo, da nonna Adriana, ancora lucida e molto ironica.



Questi racconti diventano quindi, una testimonianza personale e in egual modo un patrimonio culturale che il libro di Monica Paoli, aiuterà a non disperdere. L’evento è aperto a tutti.