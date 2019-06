Barga



Si ustiona mentre rifornisce di carburante una macchina agricola: trasferito a Cisanello

mercoledì, 12 giugno 2019, 22:38

Pare stesse rifornendo di carburante una macchina agricola quando un'improvvisa vampata gli è costata un'ustione che ha interessato il 25-30 per cento del corpo.



Brutta disavventura per un uomo, a Barga, che è stato soccorso stasera, intorno alle 19.40, da un'ambulanza con medico proveniente dall'ospedale di Castelnuovo. Il paziente è rimasto sempre cosciente e con parametri buoni. La gravità delle ustioni (che hanno interessato il collo, il volto, il torace e gli arti superiori) hanno però spinto i sanitari a far decollare l'elisoccorso (disponibile in quel momento solo in Emilia) che, decollando da Pavullo, è atterrato al campo sportivo di Barga dove è avvenuto il rendez-vous.



L'uomo è stato trasferito, in codice rosso, all'ospedale Cisanello di Pisa.