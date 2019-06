“The dark side": il thriller dello scrittore fornacino Alessio Cani

Altri articoli in Barga

martedì, 11 giugno 2019, 12:48

Non lascia spazio all’immaginazione la risposta del segretario provinciale di FdI Marco Chiari all’indomani delle dichiarazioni rilasciate dall’ex candidato sindaco al comune di Barga Luca Mastronaldi, che attribuisce a esponenti di Forza Italia e della Lega la responsabilità di aver fatto vincere il PD alle elezioni amministrative dello scorso 26...

martedì, 11 giugno 2019, 12:34

Dopo le varie accuse per il risultato elettorale nelle ultime amministrative, tra le quali quella di avere creato una lista civetta per aiutare il PD a vincere le elezioni nel comune di Barga, Luca Mastronaldi, candidato a sindaco nella “lista del Cuore – No inceneritore”, convocando una conferenza stampa si...

martedì, 11 giugno 2019, 11:04

AAA cercasi con urgenza direttori di struttura, personale amministrativo, medici geriatri, infermieri, fisioterapisti, operatori sociosanitari, assistenti sociali, psicologi, educatori, podologi, cuochi e personale ausiliario da impiegare subito nelle strutture del gruppo “Sereni Orizzonti”

martedì, 11 giugno 2019, 10:37

Sabato 22 a partire dalle ore 19:30 infatti, si terrà un round speciale di A colpi di pennarello, la performance artistica dei cinque disegnatori: Elena de Nard, Gabriele Muratori, Riccardo Innocenti, Riccardo Pieruccini e Simone Togneri

lunedì, 10 giugno 2019, 09:36

Venerdì 14 giugno, presso la sala consiliare di Palazzo Pancrazi a Barga, si terrà alle 15.30 un convegno in occasione delle celebrazioni per il bicentenario della nascita di Antonio Mordini

sabato, 8 giugno 2019, 13:50

Negli ospedali "San Francesco" di Barga e "Santa Croce" di Castelnuovo di Garfagnana le porte saranno aperte per tutta la mattina, venerdì 14 giugno, dalle 8 alle 11, per donare e, dalle 11 alle 13, per portare un amico a donare