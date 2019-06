Barga



Tutto pronto per il Magione Beer Art Festival

lunedì, 17 giugno 2019, 10:26

Tutto pronto per il Magione Beer Art Festival, l'unico evento, a ingresso gratuito, che unisce birre artigianalie fumetti live. Appuntamento in piazza Ricasoli ad Altopascio venerdì 21 (apertura stand ore 19:00), sabato 22 edomenica 23 giugno (apertura stand ore 17:00). Per l'occasione grazie a Linkem e alla ditta Gianni Perna Snc di Gabriele Perna di Altopascio sarà possibile usufruire, su tutta la piazza, del wi-fi gratis.

Sette i birrifici artigianali presenti in piazza, ognuno con il proprio stand dove sarà possibile degustare le nuove produzioni, le ammiraglie e le birre che hanno contraddistinto ciascun birrificio grazie alla passione, all'attenzione e alla sapiente creatività: da Buti il Birrificio di Buti; da Ponte a Moriano il birrificio Bruton; da Torre a Cenaia J63; da Pisa La Gilda dei Nani Birrai; da Livorno il Piccolo Birrificio Clandestino; da Piazza al Serchio La Petrognola e da Montecarlo Toptà.

Il food track di 9 metri, con una zona distribuzione di oltre 70mq, allestito per l'occasione da La Magione del Tau, invece, servirà la polenta alla spina con sugo di carne o di funghi, panini, focacce, fritture, hamburger, hot dog e crepes alla crema e alla nutella.

Per gli amanti degli abbinamenti cibo - birra due saranno gli eventi all'interno della manifestazione: sabato 22 alleore 18:00 sarà possibile degustare un aperitivo con formaggi e birra e gli abbinamenti curati da Simone Cantoniassaggiatore, giornalista, docente di corsi di formazione, giudice di gara in concorsi nazionali e internazionali, mentredomenica 23 alle ore 13:00 si terrà un pranzo dal tema "Birra e cucina Toscana" dove Simone Cantoni spiegherà gli abbinamenti dei piatti cucinati dallo chef Marco Reggiani. Per informazioni e prenotazioni (entro sabato 22 alle ore 13:00) +39 392 405 8337.

I fumetti saranno i co - protagonisti di questa manifestazione. I disegnatori presenti saranno 12: Franco Biancoche collabora con Enzo D'Alo e ha realizzato i cartoni animati Tira e Molla e Lupo Alberto e ha vinto l'edizione 2018 di "Vignette sul Ring"; Elena de Nard che lavora come flatterista per Shui Enterteinment; Dario di Simone che è stato allievo di Vauro e vanta collaborazioni con siti e giornali tra cui il Vernacoliere; Riccardo Innocenti che disegna le storie de L'Insonne e di The Professor; Leo Magliacano le sue vignette sono state pubblicate da TV Sorrisi e Canzoni, Cioè e L'Unità; attualmente crea le vignette della serie CalcioMatto! per l'inserto Junior di Focus Magazine; Marcello Mangiantini disegnatore di Zagor e Dampyr (Sergio Bonelli Editore); Gabriele Muratori formatosi con il vignettista lucchese Alessandro Sesti, pubblica le due vignette, che danno vita a una genuina ironia spesso ispirata da eventi attuali locali in pura veste lucchese, sulla pagina Facebook "HumorLucca"; Passepartout ha collaborato con le maggiori testate nazionali come l'Unità, L'Avanti, La Repubblica, Corriere della Sera, ed è autore di sigle e animazioni per la Rai e Mediaset; Riccardo Pieruccini ha collaborato con un buon numero di autori professionisti come Moreno Burattini (Bonelli), Simone Bianchi (Marvel), Giuseppe Di Bernardo (Diabolik, L'Insonne) e collabora con Lucca Comics & Games. E' insegnante di manga presso la Lucca Manga School di Lucca; il lucchese Alessandro Sestiscenografo teatrale e televisivo. Con Rai Uno ha firmato una edizione dello "Zecchino d'Oro" all'Antoniano di Bologna. Attualmente le sue vignette compaiono sul quotidiano "La Nazione" di Lucca; Giovanna Striveri allieva del grande Maestro d'arte, Carlo Monti, animatore dagli anni '50; Simone Togneri le sue vignette sono pubblicate sulla rivista Buduàr. Ha vinto l'edizione 2017 della manifestazione satirica Vignette sul Ring, ed inoltre ha curato tutto l'aspetto grafico del festival.

Durante i tre giorni si terrà lo scontro tra disegnatori "a colpi di vignette" per decretare il vincitore di "Vignette sul Ring"; l'evento sarà presentato da Passepartout; sabato (ore 19:30) ci sarà il nono round di "A colpi di pennarello" con i 12 disegnatori e domenica a partire dalle ore 17:30 la realizzazione del fumetto sulla storia di Altopascio. I disegni verranno messi all'asta la sera stessa alle ore 22:30 e il ricavato andrà in beneficenza alla Croce Rossa Italiana.

La piazza sarà abbellita grazie dalle creazioni floreali di Vivai Ezio Bonini di Pescia.

Le serate di venerdì 21 e domenica 23 saranno allietate dalla musica di L&D Acoustic Duo mentre sabato 22 sarà presente lo showman Fabio Carrara.

Maggiori info sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/magionebeerartfestival e su Instagramhttps://www.instagram.com/magionebeerartfestival

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/321228911898461/

Magione Beer Art Festival e La Magione del Tau, che organizza l'evento, ringraziano: Enel, Conceria M2, Riccardo Corredi, Il Buon Pane e la Gioielleria Reggiani.

PROGRAMMA

VENERDÌ 21

ore 19:00 - Apertura stand gastronomici e birrifici artigianali

ore 21:30 - Vignette sul ring. Prima semifinale

ore 24:00 - Chiusura stand

Incursioni musicali di L&D Acoustic Duo.

SABATO 22

ore 17:00 - Apertura stand gastronomici e birrifici artigianali

ore 18:00 - Aperitivo con birra e formaggi, abbinamenti curati da Simone Cantoni. Solo su prenotazione al numero +39 392 405 8337

ore 19:30 - IX round di "A colpi di pennarello"

ore 21:30 - Vignette sul ring. Seconda semifinale

ore 24:00 - Chiusura stand

Incursioni di Fabio Carrara Showman.

DOMENICA 23

ore 13:00 - Pranzo "Birra e cucina Toscana". Presenta Simone Cantoni cucina lo chef Marco Reggiani. Solo su prenotazione al numero +39 392 405 8337

ore 17:00 - Apertura stand gastronomici e birrifici artigianali

ore 17:30 - "Fumetto di Altopascio", gli artisti lavoreranno live al fumetto sulla storia di Altopascio

ore 21:30 - Vignette sul ring. Finale

ore 22:30 - Asta con i disegni del "Fumetto di Altopascio". Il ricavato andrà in beneficenza alla Croce Rossa Italiana

ore 23:30 - chiusura rassegna

Incursioni musicali di L&D Acoustic Duo.