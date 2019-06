Barga



Ultima serata del Magione Beer Art Festival

domenica, 23 giugno 2019, 10:54

Grande successo per i fumetti, ieri sera, sabato 22 giugno, al Magione Beer Art Festival, in piazza Ricasoli adAltopascio: il nono super - round di "A colpi di pennarello" con 12 disegnatori ha, per due ore, intrattenuto il pubblico, sia di grandi che di piccini, che si avvicinati ai tavoli degli artisti e hanno chiesto disegni con dedica, caricature, e tanto altro da portare a casa, e anche per la seconda semifinale di "Vignette sul ring" che ha visto passare alla finale di stasera Franco Bianco (premiato dalla giuria tecnica) e Giovanna Strivieri (premiata dalla giuria popolare).

Il Magione Beer Art Festival, l'unico evento, a ingresso gratuito, che unisce fumetti e birre artigianali, si conclude stasera domenica 23 giugno.

Il primo appuntamento della giornata sarà alle ore 13:00 con il pranzo dal tema "Birra e cucina Toscana" dove Simone Cantoni spiegherà gli abbinamenti dei piatti cucinati dallo chef Marco Reggiani.

Alle ore 17:00 l'apertura degli stand gastronomici e dei sette birrifici artigianali presenti in piazza: da Buti ilBirrificio di Buti; da Ponte a Moriano il birrificio Bruton; da Cenaia J63; da Pisa La Gilda dei Nani Birrai; da Livorno il Piccolo Birrificio Clandestino; da Piazza al Serchio La Petrognola e da Montecarlo Toptà.

Il food truck di 9 metri, con una zona distribuzione di oltre 70mq, allestito per l'occasione da La Magione del Tau, invece, servirà panini, focacce, fritture, hamburger, hot dog, la polenta alla spina con sugo di carne o di funghi e crepes alla crema e alla Nutella.

Alle ore 17:30 tutti e 12 i disegnatori presenti alla manifestazione (Franco Bianco, Elena De Nard, Dario Di Simone, Riccardo Innocenti, Leo Magliacano, Marcello Mangiantini. Gabriele Muratori, Passepartout, Riccardo Pieruccini, Alessandro Sesti, Giovanna Strivieri e Simone Togneri) lavoreranno live, in piazza Ricasoli, e in quelle adiacenti, al fumetto sulla storia di Altopascio ispirato all'ospitale dei cavalieri del Tau e alla battaglia di Castruccio Castracani del 1325. I disegni verranno messi all'asta la sera stessa alle ore 22:30 e il ricavato andrà in beneficenza alla Misericordia di Altopascio. Un'occasione per chi sarà presente di poter acquistare un pezzo unico firmato da un disegnatore.

Alle ore 21:30 si terrà la finale di "Vignette sul ring" presentata da Passepartout. Sul ring per vincere il premio della giuria tecnica si sfideranno Dario Di Simone (classificato venerdì) e Franco Bianco e per il premio della giuria popolare, invece, saliranno sul palco Giovanna Strivieri e Simone Togneri (passato alla finale venerdì).

La serata sarà allietata dalle incursioni musicali di Lucrezia Venanzi e Daniele Aiello, LeD Acoustic Duo.

Per l'occasione grazie a Linkem e alla ditta Gianni Perna Snc di Gabriele Perna di Altopascio sarà possibile usufruire, su tutta la piazza, del wi-fi gratis.

La piazza sarà abbellita grazie dalle creazioni floreali di Vivai Ezio Bonini di Pescia.

Maggiori info sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/magionebeerartfestival e su Instagramhttps://www.instagram.com/magionebeerartfestival

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/321228911898461/

Magione Beer Art Festival e La Magione del Tau, che organizza l'evento, ringraziano: Negozio Partner Enel Altopascio, Conceria M2 di Santa Croce sull'Arno, Riccardo Corredi Altopascio, Il Buon Pane di Altopascio, la Gioielleria Reggiani di Altopascio e Autotecnica Lucchese Srl, San Pietro A Vico, Lucca concessionari OPEL da più di 30 anni ed oggi concessionario del nuovo marchio DS AUTOMOBILES.