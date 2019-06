"Vignette sul ring": acclamato il barghigiano Simone Togneri

Altri articoli in Barga

lunedì, 24 giugno 2019, 08:49

Sta per prendere il via con tante iniziative la “Festa di Pegnana”, un classico per Barga e dintorni che attira centinaia di persone ogni anno e che sempre di più si sta affermando a livello locale ma non solo.

domenica, 23 giugno 2019, 13:38

E’ partita a pieno ritmo la stagione estiva al circolo di tennis di Barga con l’apertura dei due campi in terra rossa. Con la nuova gestione di ASD Tweener Club Barga guidata dal presidente Marco Passarini tante novità per tutti che saranno presentate ufficialmente sabato 29 giugno a partire dalle...

domenica, 23 giugno 2019, 10:54

Alle ore 17:00 l'apertura degli stand gastronomici e dei sette birrifici artigianali presenti in piazza: da Buti ilBirrificio di Buti; da Ponte a Moriano il birrificio Bruton; da Cenaia J63; da Pisa La Gilda dei Nani Birrai; da Livorno il Piccolo Birrificio Clandestino; da Piazza al Serchio La Petrognola e da Montecarlo Toptà

sabato, 22 giugno 2019, 12:50

Con un'ordinanza del sindaco di Barga Caterina Campani, è stato fatto divieto di vendita e asporto di alimenti e bevande in contenitori rigidi quali metalli e vetro per gli esercizi commerciali e di somministrazione situati nelle aree degli eventi e zone limitrofe in occasione delle manifestazioni previste nel territorio comunale

sabato, 22 giugno 2019, 11:02

Al Magione Beer Art Festival è presente il birrificio La Petrognola di Piazza Al Serchio e il disegnatore Simone Togneri di Barga che ha passato la prima semifinale di Vignette sul Ring per la giuria popolare, e si sconterà domani sera con il vincitore premiato dalla giuria popolare stasera

venerdì, 21 giugno 2019, 17:45

Proseguono con successo i partnering day organizzati da Invest in Tuscany con l'obiettivo di favorire una più forte connessione con il territorio delle multinazionali presenti nella nostra regione, anche attraverso percorsi di approfondimento delle competenze e delle progettualità innovative espresse dalla Toscana