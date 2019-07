Barga



A scuola di politica con Matteo Renzi al Ciocco

lunedì, 22 luglio 2019, 12:10

"Meritare l'Italia" è una scuola estiva, rivolta a giovani dai 16 ai 30 anni, che si svolgerà presso il Renaissance Tuscany il Ciocco, a Castelvecchio Pascoli, dal 21 al 24 agosto. Quattro giornate con Matteo Renzi, ex presidente del consiglio e segretario Pd, che si prefiggono l'obiettivo di "combattere le fake news, per costruire una visione di futuro e per rendere protagonista una nuova generazione".

"Non è una semplice scuola di politica - si legge sul sito dei Comitati "Ritorno al Futuro" -, ma un’occasione inedita di formazione, incontro, discussione. Un tempo per lavorare insieme, per studiare, conoscere, appassionarsi: perché per osare sogni grandi servono strumenti interpretativi dell’oggi e del futuro che si sta generando. È una grande sfida: meritare l’Italia, con tutta la sua storia e la sua bellezza, ma anche riempire l’Italia e il suo futuro di merito. Per questo vogliamo formare una nuova classe dirigente, che sia competente, coraggiosa, appassionata; una generazione di leaders non di followers".

La scuola inizierà con la cena di mercoledì 21 agosto e terminerà con il pranzo di sabato 24 agosto. Per la partecipazione verrà richiesto un contributo di 100 euro che comprenderà, oltre alle attività della scuola, tutte le spese di vitto e alloggio. Per richieste particolari o ulteriori informazioni scrivere a bonetti@matteorenzi.it.