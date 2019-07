Barga



Apre la mostra "Pennati - ancient memories" di Keane

martedì, 23 luglio 2019, 19:43

Inaugura alla Oxo Collection - The Gallery di Barga, in Via di Borgo 28, la nuova mostra di Kean "Pennati - Ancient Memories" in scena dall'1 al 15 agosto dalle 18.30.

Special event sabato 3 agosto: alle 17:30, al Caffe' Capretz, Lorenzo Marcuccetti presenta il libro "Il popolo delle montagne splendenti", accompagnato dalle musiche e dai canti de "La Dama e L'unicorno"; alle 18:30 apertura mostra di Keane "PENNATI - ancient memories" con una performance dei "Canti del Maggio - Romolo e Remo - secondo il testo adottato dai Maggianti di Gragnanella, Filicaia e Casatico.

Dal 9 all'11 agosto - dalle 18 alle 21 - alcuni Pennati di Keane saranno esposti a Terrinca, Circolo Le Tenacce. in occasione delle iniziative dell'associazione "Terrinca Rievocazione e Cultura denominate "Terrinca Apuana" (9 agosto 2019) e "L'antico Borgo rivive" (10 e 11 agosto 2019).

"Perche' io sono il mio pennato. In lui c'è la mia anima e il mio orgoglio. Verra' un tempo in cui le anime degli uomini non troveranno piu' il loro orgoglio e dovranno venire a ricercarlo su questi massi" (Lorenzo Marcuccetti – Il Popolo delle Montagne Splendenti).

La perdita, la ricerca, la sperimentazione, la trasformazione. Keane graffia la tela, ci butta sopra la cenere, addensa tutto col fuoco, la scolpisce e presenta una nuova collezione. Distacchi e connessioni, vecchio e nuovo, ora e sempre. Segni e simboli di tempi indefiniti.

Keane, un'unica parola che racchiude nome e cognome. Irlandese di nascita e Barghigiano d'adozione. La sua formazione avviene nelle accademie inglesi e soprattutto nel mondo. Dopo numerosi viaggi e un tour europeo con il teatro di strada 'Lord Lucan's Travelling Box'. Arriva in Italia a bordo di un sidecar nel 1985 e da allora è sempre tornato. Membro della Fine Art Society e del Touring Club, ama scrivere e fotografare; Ascolta spesso David Sylvian nel 1996 fonda 'Barganews' iniziativa che nel 2011 lo porta a ricevere il premio giornalistico Arrigo Benedetti quale "Pioniere in Italia del giornalismo on-line".

Nel 2017 un progetto fotografico sulla città di Barga lo ha visto protagonista in un'esposizione al Parlamento Scozzese. Nel 2018, oltre ad altre importanti esposizioni, ha realizzato la mostra "Invisible Cities 2018" in OXO Collection – The Gallery – Barga (LU) ispirato al capolavoro letterario di Italo Calvino e alle musiche di Andrea Guzzoletti.

Le sue opere sono state esposte in Italia, Inghilterra, Francia, Finlandia e in Cina. I suoi lavori compaiono frequentemente in collezioni private, di tutto il Mondo.