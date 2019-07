Campani: "Pirogassificatore, il ricorso di Kme dimostra importanza della delibera"

Altri articoli in Barga

mercoledì, 10 luglio 2019, 14:39

In occasione del bicentenario dalla nascita di Antonio Mordini, la Fondazione Ricci Onlus organizza per sabato 13 luglio alle 18, presso la propria sede in Via Roma a Barga, la conferenza del dottor Marco Angella dal titolo "Sulle tracce dei Mordini. Manoscritti conservati presso l'archivio di Stato di Firenze"

mercoledì, 10 luglio 2019, 11:35

In occasione della presenza a Fornaci di Barga del presidente della giunta regionale Enrico Rossi, il gruppo consiliare di Progetto Comune ha chiesto al sindaco di Barga e al presidente dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio di attivarsi per promuovere un incontro istituzionale con il presidente riguardante il...

mercoledì, 10 luglio 2019, 11:21

Il gruppo di opposizione del comune di Barga, "Progetto Comune", per voce del capogruppo Francesco Feniello, riporta la notizia che Kme avrebbe depositato ricorso al Tar contro la deliberazione del consiglio sul pirogassificatore

mercoledì, 10 luglio 2019, 09:14

Giovedì 11 luglio, in occasione della presenza del presidente della regione Toscana Enrico Rossi a Fornaci di Barga per la presentazione dell’Accademia sull’Economia Circolare presso l’Auditorium di Kme, il Movimento La Libellula organizza un presidio per dire "Sì all'economia circolare e no all'inceneritore"

lunedì, 8 luglio 2019, 22:18

Mancano tre giorni alla prima attesissima sera delle Piazzette di Barga, che si terranno ogni sera dall'11 al 25 luglio e che, da nota festa paesana, è diventata ormai un vero e proprio punto di riferimento per la vita notturna estiva in Garfagnana

lunedì, 8 luglio 2019, 15:05

Oltre 800 negozi di canapa light a rischio chiusura a causa della sentenza della cassazione del 30 maggio. Ma cosa cambia? Cosa ha sancito di nuovo questa sentenza? La parola ai commercianti e coltivatori di marijuana legale