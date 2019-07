Barga



Consiglio: Feniello impegna la giunta su qualità dell'aria, rifiuti e ufficio turistico

giovedì, 4 luglio 2019, 19:58

di viola pieroni

Nel secondo consiglio comunale della nuova amministrazione ha tenuto banco soprattutto la mozione presentata dal gruppo di minoranza “Progetto Comune”, con impegno a migliorare la qualità dell'aria e del suolo, e più in generale delle condizioni ambientali attuali, per cui già da subito sarà necessario prendere misure atte alla tutela del territorio.



Si è infatti dibattuto a lungo sulla posizione della maggioranza riguardo all’attuazione dei punti indicati nella mozione, come già richiesto dal movimento “La Libellula" in campagna elettorale, e alla promessa che nel corso del mandato tutta l'amministrazione si adoperi a mantenere gli impegni, primo tra tutti quello che assicura la totale contrarietà al progetto Kme del pirogassificatore.

Riguardo al monitoraggio ambientale, la minoranza ha richiesto l'installazione di una centralina (già da tempo rimossa) per tenere sotto controllo la qualità dell'aria nelle nostre zone. A ciò, la neosindaco Caterina Campani ha ribattuto che questi temi, già ampliamente trattati in campagna elettorale e in particolare nella serata del 4 maggio (dedicata all’esposizione degli impegni per il territorio da parte degli aspiranti sindaci) dovrebbero essere citati nell'ordine del giorno. La proposta alla minoranza è stata quindi quella di formulare un ordine del giorno che alleghi le risposte date precedentemente e gli impegni presi, dove poter individuare dei macrotemi sulla base di cui iniziare un percorso di lavoro tra maggioranza e opposizione. Altrimenti, non potrebbero venire fuori tutte quelle argomentazioni importanti, esaustive per la cittadinanza riguardo agli impegni da portare avanti.



In seguito alla sospensione del consiglio, un’ora per confrontarsi, poiché secondo l’opposizione le risposte date alla Libellula non erano adatte in quanto prive di prese di posizione nette: nonostante ciò, alla fine non è stato preso un accordo comune. Così, il consigliere Cella ha ribadito l'importanza di avere risposte concilianti e quindi la possibilità di rimandare l'ordine del giorno al più presto, al fine di fare una sintesi efficace, poiché ha dichiarato: “Andare alla votazione stasera di due ordini del giorno con una mozione di minoranza e una di maggioranza non è un messaggio positivo.”

Alla fine, Feniello ha ribattuto: "Queste posizioni non necessitano di essere ribadite ed affiancate, ma si richiede una presa di posizione semplice sulle linee di indirizzo generale sulla politica ambientale che hanno bisogno di giudizio, in particolare attraverso l'operatività immediata per la centralina Arpat per il controllo dell’aria”.

Oltre al pirogassificatore, è stato trattato il tema della raccolta rifiuti: l'opposizione guidata da Feniello ha spiegato come sia necessaria una diminuzione dell’imposta sulla raccolta differenziata, sfruttando il fatto che essa apporta un guadagno non indifferente grazie allo smaltimento dei rifiuti, dato il fatto che nel nostro comune viene differenziato correttamente l'85 per cento di essi. Iniziativa significativa seppur semplice quella dell'amministrazione di rimuovere bicchieri di plastica e bottigliette in favore di caraffe di vetro e bicchieri di carta riciclabile.

Al termine, ancora una richiesta dell'opposizione per un miglioramento dell'ufficio turistico e una sua futura delocalizzazione fuori dal centro storico, dal momento che attualmente è spesso chiuso e l’unico cartello alla porta, in italiano, indica di recarsi all'ufficio protocollo.