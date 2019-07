Barga



Feniello: "Pirogassificatore, Campani abbandonata e tradita dal Pd"

venerdì, 19 luglio 2019, 17:39

Il capogruppo di minoranza Francesco Feniello, della lista "Progetto Comune", torna a rimarcare il silenzio sul pirogassificatore da parte degli esponenti politici regionali e nazionali del Pd.



"L'orecchio è teso - esordisce -. Ogni senso è in allerta, pronto a cogliere una dichiarazione. Una sola. Anche una soltanto, dei nostri rappresentanti politici regionali e nazionali del Pd sul patto di fine legislatura siglato in regione che sostiene il progetto pirogassificatore di Kme. Niente".



"I giorni passano - incalza il consigliere -. I giorni continuano a passare dalla firma di quel patto e dal grido di dolore e solitudine lanciato dalla sindaca di Barga. Il silenzio della consigliera Giovannetti è sempre più assordante e spacca il cuore e le speranze dei tanti e tanti cittadini di Barga che la votarono (e che, magari, non lo rifaranno se si dovesse ripresentare alle prossime elezioni...) e che sono contrari a quel progetto di Kme. Nulla. Non si ode proprio nulla. L'orecchio continua è rimanere teso. La sindaca di Barga continua a rimanere sola. In questo caso siamo vicini alla sindaca che ringraziamo per la sua presa di posizione e ferma condanna del patto di fine legislatura siglato in Regione Toscana".



"Sola, è rimasta sola la nostra sindaca - continua Feniello -. Abbandonata e tradita dal Pd che tanto aveva ringraziato in campagna elettorale per l'appoggio dato alla sua candidatura. Del resto solo così può sentirsi dopo che il presidentissimo Rossi (rientrato nel Pd) e la giunta regionale (tutta esclusivamente Piddina) avrebbero redatto e firmato un patto di fine legislatura nel quale parrebbero sempre più favorevoli al progetto del pirogassificatore targato Kme. Ci dispiace per la nostra sindaca (e lo diciamo sul serio, senza ironia!) e a nulla serve, ora, sottolineare che un pochino se lo poteva aspettare visto che il PD (che conta e comanda in Regione) ha sempre "strizzato l'occhio" a questo progetto. A questo punto cosa farà la nostra sindaca? Rinnegherà il Pd? Continuerà a volerci far credere che c'è un PD bravo (quello Barghigiano) che si oppone al pirogassificatore ed un PD cattivo (quello fiorentino) che invece lo vuole? Chiederà aiuto alla consigliera regionale barghigiana, pure lei del PD, chiedendole, magari, l'estremo gesto di dimettersi dal PD per protestare contro la posizione del presidente piddino e della giunta piddina?"



"I consiglieri regionali contrari al pirogassificatore ed in contrasto con la giunta regionale su questo progetto cosa faranno? Staranno ancora a guardare? Presenteranno una mozione di sfiducia per Rossi e la sua giunta? Chi vivrà - conclud eil capogruppo -, e al PD ed al pirogassificatore sopravviverà, vedrà..."