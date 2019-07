Barga



Feniello: "Pirogassificatore, Giovannetti e Baccelli facciano seguire atti concreti alle dichiarazioni"

venerdì, 26 luglio 2019, 08:19

Il capogruppo di "Progetto Comune", Francesco Feniello, commenta le due prese di posizione, in merito al pirogassificatore alla Kme di Fornaci di Barga, dei consiglieri regionali Pd Ilaria Giovannetti e Stefano Baccelli.



"L'intervento in consiglio regionale toscano della consigliera barghigiana Giovannetti, del Pd, - esordisce - potrebbe essere accolto usando le stesse parole di Armstrong, quando fece i primi passi sulla luna: "Un piccolo passo per l' uomo, un grande passo per l'umanità".



"Egregia consigliera - si rivolge il capogruppo -, per fare che questo suo piccolo passo possa diventare un grande passo per la comunità, sarà necessario ben altro. È positivo che si sia espressa contro il pirogassificatore per le "criticità che presenta". Questo ci fa tirare finalmente un sospiro di sollievo: quindi ben venga! Ma non è chiaramente sufficiente. Se a questo intervento non seguiranno atti ed azioni specifiche, raccordi e prese di posizione sostanziali, magari utilizzando a pieno la sua posizione politica interna alla regione stessa, insomma, se a questo intervento non seguirà niente di concreto, allora sarà stato solo un piccolo passo, un esercizio formale di valore relativo, che non produrrà niente, solo fumo. E di fumo, consigliera Pd Giovannetti, ne abbiamo già avuto abbastanza. Ci faccia sapere".



"Ci faccia sapere - continua Feniello - cosa intende fare anche il presidente della quarta commissione regionale Stefano Baccelli, commissione che si occupa, tra l'altro, di "tutela dell'ambiente dagli inquinamenti". Baccelli, Pd, eletto nella nostra area, ha dichiarato che il progetto Kme - il piro - non è un progetto di economia circolare ma tutt'altra cosa. Non è un posizionamento da poco, perché se si toglie la valenza di economia circolare al progetto, si dichiara sostanzialmente la nullità del progetto stesso e della delibera regionale iniziale che lo aveva approvato e ritenuto, proprio per tale motivo un progetto di "rilevanza strategica regionale".



"Benissimo - conclude -, anche se con grave ritardo, spezzoni Pd del governo regionale prendono atto della negatività del pirogassificatore e della sua improponibile giustificazione. È superfluo ricordare che noi di Progetto Comune, presenti come minoranza in consiglio comunale di Barga, tutto questo lo avevamo già detto e documentato, anche supportati da alcuni consiglieri regionali, anch'essi ovviamente di minoranza. Quindi anche dal presidente Baccelli ci aspettiamo azioni coerenti e concrete per dare seguito alle parole. Ci faccia sapere".