Barga



Feniello: "Pirogassificatore, Kme ricorre al Tar contro delibera del consiglio"

mercoledì, 10 luglio 2019, 11:21

Il gruppo di opposizione del comune di Barga, "Progetto Comune", per voce del capogruppo Francesco Feniello, riporta la notizia che Kme avrebbe depositato ricorso al Tar contro la deliberazione del consiglio sul pirogassificatore.



"Abbiamo appreso - esordisce - che, Kme, l'8 luglio, ha depositato il ricorso al Tar della Toscana contro la deliberazione del consiglio comunale di Barga in merito all'interpretazione autentica del piano strutturale finalizzato al rilascio di provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo alla piattaforma energetica (pirogassifigatore)".



"Con detto ricorso - spiega - la Kme chiede danni al comune. Al momento non conosciamo le motivazioni e quali danni ha subito Kme. L'azienda fa sul serio e lo dimostra il fatto che hanno presentato ricorso al Tar e non al presidente della repubblica. Ora il comune si deve costituire in giudizio e quindi dovrà affidare l'incarico ad un legale per cui nuove spese in vista (o investimenti come dichiarato dai nostri amministratori). Come si usa dire “oltre a probabili danni subiti anche la beffa”.



"Sarebbe preoccupante - incalz ail gruppo - sapere che questo ricorso fosse già arrivato in comune e apprendere che l'amministrazione comunale non ha minimamente avvisato i gruppi consiliari né i cittadini. Questo dimostrerebbe l'ambiguità e la mancanza di trasparenza da parte dell'amministrazione comunale in una materia così delicata e così a cuore alla popolazione. A nostro avviso, l'amministrazione comunale di Barga, sin da subito, dovrebbe disporre l'analisi dei suoli e loro caratterizzazione per accertare eventuali danni causati all'ambiente, alla salute dei cittadini ed in particolare per accertare cause/effetti e eventuali responsabili. Tali accertamenti permetterebbero, in primis, all'amministrazione comunale di richiedere bonifiche e risarcimento danni da imputare agli autori dei danni provocati. Inoltre, permetterebbero, ai portatori d'interesse, cittadini e associazioni di categoria, di costituirsi quali parte offese per l'eventuale risarcimento dei danni subiti e di quelli che subiranno".



"Come già detto - conclude Feniello -, il comune (cioè noi cittadini) per presunti errori amministrativi, ancora da accertare da parte della magistratura amministrativa, da parte offesa diventa responsabile “dei danni causati” e quindi potrebbe ipoteticamente essere condannato a pagare danni al momento a noi non noti. Per quanto sopra, in attesa degli accertamenti da parte del ministero della salute, nel caso venissero accertate responsabilità a carico di chicchesia, quali parte offese e portatori d'interessi, ci riserviamo di adire le vie legali per chiedere il giusto risarcimento dei danni subiti, subenti e l'eventuale bonifica dei suoli inquinati".