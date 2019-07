Barga



Feniello: "Toner nel caffè, si faccia chiarezza"

martedì, 16 luglio 2019, 15:23

Il capogruppo di minoranza Francesco Feniello ("Progetto Comune") commenta lo spiacevole episodio accaduto nella tarda mattinata di ieri ad una dipendente comunale ricorsa agli esami medici dopo aver ingerito caffè preso da una macchinetta dove è stata rinvenuta della strana polvere nera.



"Oggi, con amara sorpresa - esordisce il consigliere -, attraverso la stampa, siamo venuti a conoscenza dell'increscioso quanto pericoloso episodio relativo alla presenza di toner all'interno della macchinetta del caffè in comune e del successivo ricovero della dipendente comunale al momento a noi non nota".



"Si legge - spiega - che gli investigatori ipotizzano un'azione dolosa. Trattandosi di ipotesi delittuosa ancora da provare, se così fosse, condanniamo il vile gesto messo in atto da persona priva di scrupoli, vigliacca, depressa e caratterialmente debole perché non in grado di affrontare i colleghi di lavoro e/o gli impiegati pubblici per eventuali divergenze tra le parti".



"Nell'occasione - conclude - esprimiamo la nostra solidarietà alla dipendente comunale di Barga rimasta vittima del fatto con l'augurio di una serena e pronta guarigione. Solidarietà e vicinanza anche al sindaco di Barga, all'amministrazione tutta e ai dipendenti comunali turbati dall'evento con la speranza che, le forze dell'ordine intervenute, grazie alla loro professionalità ed alle innovative tecniche investigative, riescano a fare chiarezza dell'accaduto".