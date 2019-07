Barga



Festival Opera, due mesi di concerti a Barga

giovedì, 4 luglio 2019, 15:53

Si scaldano i motori per la 53esima edizione del Festival Opera Barga. Stamattina, in sala Magri, è stato presentato ufficialmente il calendario 2019 con un ricco programma di eventi e concerti che, nei mesi di luglio e agosto, allieteranno le serate nei comuni di Barga, Bagnone, Pistoia e Lucca.



Per quanto riguarda, in particolare, il comune barghigiano, questi saranno gli eventi "clou": si parte domani (venerdì 5 luglio), alle 21.30, con il concerto nel Chiostro S. Elisabetta, per poi spostarsi, martedì 9 luglio, sempre alle 21.30, nella Chiesa S. Rocco di Sommocolonia. Sabato 13 luglio e domenica 14, stesso orario (21.30), l'Ensemble Le Musiche di Simone Bernardini sarà di scena invece al Chiostro S. Elisabetta per un doppio appuntamento.



Sabato 27 luglio e domenica 28 evento da non perdere, alle 21.30, al Teatro dei Differenti: di scena "Catone in Utica" di Antonio Vivaldi, prima ripresa moderna in forma scenica con direttore Federico Maria Sardelli, regista Lorenzo Mariani e orchestra Modo Antiquo. Lunedì 29 luglio (ore 21.30) all'Aringo del Duomo sarà la volta del Winterreise Project: musica di F. Schubert, voce narrante Sandro Cappelletto, tenore Marcello Nardis e pianista Simone Soldati.



Gli ultimi due appuntamenti di luglio saranno martedì 30 luglio (stavolta alle 21) nel Chiostro S. Elisabetta, con "Arianna consolata", Consort di Viole da gamba del Conservatorio di Vicenza, Irene Brigite, soprano, Bettina Hoffmann, concertazione, e mercoledì 31 luglio (alle 21.30) al Teatro dei Differenti con il "Progetto Gurdjieff": protagonista il pianista Massimo Salotti.



La musica, a Barga, continuerà anche nel mese di agosto. Venerdì 2 alle 21, nel Chiostro S. Elisabetta o Aringo del Duomo, Roberto Prosseda, Alessandra Ammara (pianoforte) terranno un concerto per due pianoforti o pianoforte a quattro mani con usiche di Mendelssohn, Mozart. Domenica 4 agosto, alle 21.30, al Teatro dei Differenti, "Gile Bae", recital pianistico. Infine, martedì 6 agosto, sempre al Teatro dei Differenti, il recital pianistico "Julien Libeer".



Il Festival Opera Barga nasce nel 1967 su iniziativa dei coniugi inglesi Peter Hunt e Gillian Armitage, entrambi professionisti del teatro inglese, con l’obiettivo principale di contribuire alla formazione e al lancio di giovani cantanti, strumentisti e artisti scenici, e di fornire loro una vetrina prestigiosa e un’importante occasione di confronto e maturazione artistica. In questo spirito, Opera Barga si è affermata sin dall’inizio come una preziosa fucina di idee, metodi e talenti destinati a fare scuola in Italia e all’estero. Oggi il Festival Opera Barga, costituito in associazione culturale, è diretto dal figlio dei due fondatori, Nicholas Hunt, e dai soci dell’associazione. L’organizzazione degli eventi beneficia della collaborazione di una rete sempre piùqualificata di partner istituzionali e non, locali, nazionali ed esteri, a sottolineare ulteriormente la vocazione di trait d’union tra realtà e mondi diversi, nel nome della Musica e del Teatro.

Qui di seguito riportiamo il programma completo della manifestazione:

FESTIVAL OPERA BARGA - MUSICA NEI BORGHI

3 - 14 luglio - Bagnone, Pistoia, Barga: Ensemble Le musiche di Simone Bernardini

Venerdì 5 Luglio – ore 21.30 – Chiostro S. Elisabetta (Barga): Presentazione Musica Nei Borghi 2019. Le Musiche e gli Esecutori. Movimenti da: Johann Sebastian Bach (1685-1750), Trio Sonata BWV 1040, Concerto in Re minore per due violini BWV 1043, Johannes Bramhs (1833-1897), Quintetto d’archi n. 2 in Sol maggiorre op. 111, Joseph Haydn (1732-1809), Concerto n. 2 per violoncello e orchestra Hob VIIb/2, op. 101, Ella Jarrige, violoncello.

Domenica 7 Luglio – ore 21.30 – Chiesa di S. Giovanni di Treschietto (Bagnone): Johann Sebastian Bach (1685-1750), Concerto in Re minore per due violini BWV 1043, Johannes Bramhs (1833-1897), Quintetto d’archi n. 2 in Sol maggiore op. 111, Joseph Haydn (1732-1809), Concerto n. 2 per violoncello e orchestra Hob VIIb/2, op. 101, Ella Jarrige, violoncello.

Martedì 9 luglio ore 21.30 - Chiesa S. Rocco (Sommocolonia) Programma da definire.

Giovedì 11 luglio ore 21.30 – Pistoia, Cortile di S. Gregorio: Ensemble Le Musiche di Simone Bernardini. Musiche di Bach, Brahms, Strauss, Haydn

Sabato 13 luglio ore 21.30 – Chiostro S. Elisabetta, Barga: Ensemble Le Musiche di Simone Bernardini. Musiche di Mozart, Vivaldi, Haendel

Domenica 14 luglio ore 21.30 - Chiostro S. Elisabetta, Barga: Ensemble Le Musiche di Simone Bernardini. Musiche di Bach, Haydn, Mozart e Vivaldi

FESTIVAL OPERA BARGA

OPERA E CONCERTI

Sabato 27 luglio e domenica 28 luglio ore 21.30 Teatro dei Differenti, Barga

"Catone in Utica" di Antonio Vivaldi. Prima ripresa moderna in forma scenica – direttore Federico Maria Sardelli, regista Lorenzo Mariani. orchestra Modo Antiquo

Lunedì 29 luglio ore 21.30 – Aringo del Duomo: Winterreise Project. Musica di F. Schubert. Voce narrante – Sandro Cappelletto, Tenore Marcello Nardis. Pianista Simone Soldati

Martedì 30 luglio ore 21.00 – Chiostro S. Elisabetta: Arianna consolata. Consort di Viole da gamba del Conservatorio di Vicenza, Irene Brigite, soprano, Bettina Hoffmann, concertazione

Mercoledì 31 luglio ore 21.30 - Teatro dei Differenti, Barga: Progetto Gurdjieff. Pianista Massimo Salotti.



FESTIVAL OPERA BARGA - PIANOBARGA 2019

Giovedì 1 agosto, ore 21.00 - Loggiato di Villa Oliva, Lucca (fraz. San Pancrazio): Valentina Lisitsa, pianoforte. Musiche di Beethoven, Ravel

Venerdì 2 agosto ore 21.00 – Chiostro S. Elisabetta o Aringo del Duomo – Barga: Roberto Prosseda, Alessandra Ammara – pianoforte. Concerto per due pianoforti o pianoforte a quattro mani. Musiche di Mendelssohn, Mozart

Sabato 3 agosto ore 21.30 - Loggiato di Villa Oliva, Lucca (fraz. San Pancrazio): Concerto per 6 pianoforti. Six Pianos di S. Reich, Bolero di M. Ravel, Musica per 3 pianoforti L. Dallapiccola. PIANISTI – Roberto Prosseda, Valentina Lisitsa, Alessandra Ammara

Domenica 4 agosto ore 21.30 - Teatro dei Differenti, Barga: Gile Bae – Recital pianistico

Lunedì 5 agosto – ore 21.30 – Villa Oliva: Enrico Pieranunzi – Scarlatti revisited.

Martedì 6 agosto - Teatro dei Differenti, Barga: Julien Libeer – Recital Pianistico