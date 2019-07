Barga



Festival Opera, la prima del “Catone in Utica” al Differenti

venerdì, 26 luglio 2019, 13:50

di viola pieroni

Al via domani sera e domenica sera le nuove serate del Festival Opera Barga 2019, la cui prima parte ha riscontrato un discreto successo. Si tratta di un evento importante, che va ben oltre i confini locali, tanto da riscontrare un interessamento molto ampio da varie parti d’Europa, considerando che la maggior parte dei concerti eseguiti sono delle prime, ovvero mai rappresentati.

Stamattina, durante la conferenza stampa di presentazione a Palazzo Pancrazi, il ringraziamento è andato soprattutto a Nicholas Hunt, il presidente dell'associazione Opera Barga, ed al consigliere Giancarlo Morganti, pilastri di questa organizzazione grazie a cui è possibile continuare a mettere sul palco esibizioni musicali di questo livello.

Domani (sabato 27 luglio), alle 21.30 (stesso orario anche domenica 28, per la replica), presso il Teatro dei Differenti, si terrà la prima originale del “Catone in Utica” di Antonio Vivaldi, diretto da Federico Maria Sardelli. Le particolarità di quest’opera sono due: quella di essere la prima ripresa italiana in forma di concerto dello scritto di Vivaldi, ed il fatto che, in realtà, questo sia un testo teatrale incompleto carente del primo atto, motivo per cui si è deciso di presentarlo in forma originale, senza, come spiegato, “tentare di ricostruire un originale, azzardando un probabile testo che non rispecchi la idea di Vivaldi". Infatti, sebbene questo grande autore oggi sia famoso, ancora ha bisogno di essere ricostruito e riconosciuto, poiché tante musiche ancora oggi sono ignorate dal grande pubblico.



Alcuni concerti sono rarissimamente eseguiti, visto che per 280 anni Vivaldi rimase ignoto, fino a quando nel 1925 ci fu una riscoperta di un repertorio immenso, di musica sacra, profana e strumentale. A partire dagli anni 80 e 90 iniziò a crescere l'importanza della sua musica teatrale, ma di un centinaio di opere ne sono rimaste solo 20, perlopiù incomplete. Ed è così che Nicholas Hunt, da inizio anni 2000, ha voluto organizzare delle prime mondiali richiamando amanti del genere da tutta Europa, utilizzando musica che nessuno aveva mai “aperto”, come, dopo tanti anni, il “Catone in Utica”, scritto da un Vivaldi 59enne, perfetto nella tarda età.

Hunt ha raccontato che, dopo le due rappresentazioni dell’opera, il festival continuerà con tre concerti il 29, 30 e 31 luglio: presso il Teatro dei Differenti, lunedì 29 alle 21.30, Marcello Nardis (tenore), Simone Soldati (pianoforte) e Sandro Cappelletto (voce narrante) rappresenteranno un'opera di Franz Schubert; il giorno seguente alle 21, presso il chiostro di Santa Elisabetta, Bettina Hoffmann dirigerà il consort di Viole da gamba del conservatorio di Vicenza, la cui trama ripercorre la leggenda d’Arianna, abbandonata da Teseo sull'isola, storia ricca di contrasti che alla fine si consola innamorando del Dio Bacco; mercoledì 31 luglio invece, alle 21:30, sempre presso il Teatro dei Differenti, verrà rappresentata da Massimo Salotti, pianista, “Musica per la quarta via” di G.I. Gurdjieff, lui che dopo 17 anni torna a calcare quel palco, in un occasione a cui non poteva dire di no: “Ci tengo anche a ricordare il maestro Bruno Rigacci, che ha reso possibile questo veicolo di cultura e non solo” ha commentato.

L’ultima parte invece, Piano Barga, racchiuderà sei concerti distribuiti equamente tra loggiato di Villa Oliva a Lucca e il Teatro dei Differenti e, come da progetto, le trascrizioni per pianoforte di opere di altra strumentazione: partendo da Lucca, giovedì primo agosto alle 21 Valentina Lisitsa eseguirà dei brani di Beethoven, Glass e Cajkovskij, sabato 3 agosto alle 21 un “concerto per sei pianoforti” (suonati da Valentina Lisitsa, suo marito Alexei Kuznetsoff, Roberto Prosseda, Massimo Salotti, Gile Bae e Sarah Giovannetti, con Jan Latham-Koenig nel ruolo di direttore) che suoneranno brani di Bach, Reich e Ravel, e lunedì 5 agosto alle 21.30 Enrico Pieranunzi eseguirà brani di Ģershwin, Evans, Scarlatti e propri. A Barga, venerdì 2 agosto alle 21, il duo pianistico composto da Roberto Prosseda e Alessandra Ammara metterà in atto dei brani di Mendelssohn, Ravel e Respighi; domenica 4 agosto alle 21.30 Gile Bae interpreterà dei brani di J.S. Bach; ed infine, martedì 6 agosto alle 21.30, Julien Libeer eseguirà testi di Respighi, Chopin, Lipatti, Bartok, J.S.Bach/ Busoni.

Il tutto è stato possibile grazie alla collaborazione con la ditta di strumenti musicali Yamaha che ha fornito i pianoforti e gli strumenti, con notevoli contributi.