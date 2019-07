Figlia accoltella e uccide il padre dopo una lite

Altri articoli in Barga

venerdì, 12 luglio 2019, 18:27

A distanza di sole 24 dalla presentazione del progetto di Kme che vedrà nascere un polo accademico sull’economia circolare in Fornaci di Barga torna far sentire la voce dell’amministrazione comunale il sindaco Caterina Campani

venerdì, 12 luglio 2019, 14:48

Enrico Rossi "grande assente" al convegno Kme? No. Il governatore della Toscana non ci sta e chiarisce come l'annuncio della sua presenza ieri a Fornaci di Barga, in occasione della presentazione del progetto dell'Accademia dell'economia circolare, fosse del tutto infondato

venerdì, 12 luglio 2019, 12:48

La Libellula interviene dopo il presidio di ieri, davanti all'ex Centro Ricerche di Kme, in occasione della visita (che poi non c'è stata) del governatore Enrico Rossi. Gli esponenti del movimento avevano preparato una lettera da consegnare al presidente che, comunque, gli è stata recapitata tramite Pec

giovedì, 11 luglio 2019, 13:17

Era prevista per oggi la visita del governatore della Toscana Enrico Rossi all'ex Centro di Ricerche (oggi Auditorium) di Kme a Fornaci di Barga per la presentazione dell’Accademia sull’Economia Circolare. Fuori, come preannunciato, un presidio del movimento "La Libellula" per ribadire la propria contrarietà al progetto del pirogassificatore

mercoledì, 10 luglio 2019, 20:13

Dal 16 al 31 luglio, a partire dalle 18.30, andrà in scena, presso la OXO Collection - The Gallery a Barga, in via di Borgo (28), la mostra di Nicola Salotti dal titolo "Olos". A questo si affianca lo "special event" di sabato 20 luglio, alle 18.30, con ospite Andrea Guzzoletti...

mercoledì, 10 luglio 2019, 20:06

Il percorso corto invece si è svolto regolarmente. Stefania Giovannetti si è piazzata al 4° posto tra le femmine con il tempo di 1.31.09. Tra gli uomini, invece, Nicola Santi è arrivato al 10° posto con il tempo di 1.21.28 ed Edoardo Suffredini si è classificato al 39° posto con...