Il gruppo Stereo Tipi in concerto a Barga

lunedì, 1 luglio 2019, 23:01

Un progetto europeo, creato in collaborazione con l'associazione "La Libellula", che, con 300 mila euro di finanziamento, si prefigge l'impegno, nel corso di tre anni, di sottoporre ad analisi di urine e sangue 1000 membri volontari del comune di Barga e 1000 dei comuni limitrofi

venerdì, 28 giugno 2019, 21:21

Il consigliere comunale e capogruppo di minoranza del comune di Barga, Francesco Feniello, ha presentato una mozione per richiedere l'inserimento nell'ordine del giorno del prossimo consiglio l'impegno a migliorare la funzionalità dell'ufficio turistico comunale

venerdì, 28 giugno 2019, 16:47

Mercoledì 26 giugno il manager e autore di "Vincere la paura in azienda" (Tecniche Nuove), presidente della PCMC - Paper Converting Machine Company Italia, ha parlato del caso Barry-Wehmiller e della truly human leadersip, principi di umanità applicati all'organizzazione aziendale

giovedì, 27 giugno 2019, 16:17

Pubblicato il programma del BargaJazz Festival 2019 che si svolgerà dall'8 al 31 di agosto. Per questa XXXII edizione, sono previsti oltre 20 appuntamenti tra concerti, seminari ed eventi collaterali

giovedì, 27 giugno 2019, 15:18

Il capogruppo e consigliere di minoranza di “Progetto Comune” Francesco Feniello ha richiesto, attraverso una mozione, l’inserimento nell’ordine del giorno del secondo consiglio comunale dell’era Campani di tematiche relative ad un netto rifiuto all’inceneritore Kme

giovedì, 27 giugno 2019, 11:20

Nuovo appuntamento alla OXO Collection – The Gallery a Barga, in via di Borgo, 28 (Piazza Salvi) con la mostra "Attesa" di Giorgia Madiai, dal 1 al 15 luglio, più special event sabato 6 luglio con Dimitri Grechi Espinoza e il suo sax. Sempre a partire dalle 18.30