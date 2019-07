Barga



Il Pd di Barga sta col sindaco: "No al pirogassificatore"

martedì, 23 luglio 2019, 10:00

Il Partito Democratico di Barga riconferma il pieno e incondizionato sostegno al sindaco Caterina Campani e a tutta la lista ViviAmo Barga sulla posizione "No al pirogassificatore".



"Le strumentali e inopportune dichiarazioni della lista di opposizione - esordisce il partito -, sono la palese dimostrazione dell'inconsistenza politica di questa compagine, cementata da un'avversione, a prescindere, nei confronti del Pd".



"In politica - spiega -, certi obiettivi, che vanno oltre le nostre responsabilità, devono essere perseguiti con intelligenza e pazienza, attivando confronti che consentano di raggiungere lo scopo che ci interessa. La lista di opposizione pare lavorare per far fallire il lavoro che il PD, in completa sinergia con il sindaco Caterina Campani, sta continuando a portare avanti, da prima e dopo la vittoria della lista ViviAmo Barga; lavoro che vedrà un confronto sul problema del pirogassificatore all'interno del PD (Unione Comunale di Barga, Territoriale e Regionale) propedeutico ad un confronto serrato con la giunta regionale che ha preso delibere in merito al pirogassificatore che ci vedono fortemente contrari. Ebbene in un momento così delicato, la lista di opposizione, quella di un rapporto costruttivo, invece che informarsi su come sta andando la trattativa, fa una "giornalata" con il solo scopo di attaccare il Pd, dimostrando così che del "No al pirogassificatore", gli interessa il giusto e che è stato un cavallo da cavalcare a solo scopo elettorale".



"Alla lista di opposizione - conclude il Pd - diciamo: voi continuate pure a seminare zizzania, noi proseguiamo a lavorare con costanza per far sì che tale mostro non sia insediato nel nostro territorio."