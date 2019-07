Inaugura la mostra di John Bellany a Barga

Altri articoli in Barga

giovedì, 4 luglio 2019, 15:53

Presentata la 53esima edizione del Festival Opera Barga: domani sera, alle 21.30, primo appuntamento da non perdere nel Chiostro S. Elisabetta

mercoledì, 3 luglio 2019, 15:32

Nelle serate del 16 e 17 luglio, dalle 21, per i barghigiani e i turisti la luna sarà più vicina; infatti, in uno dei punti più panoramici di Barga, la terrazza Hayange, saranno collocati due telescopi per l'osservazione dell'astro

martedì, 2 luglio 2019, 18:20

Sarà il gruppo vocale Stereo Tipi ad inaugurare la serie di eventi culturali promossi dalla Fondazione del Conservatorio S. Elisabetta di Barga

lunedì, 1 luglio 2019, 23:01

Un progetto europeo, creato in collaborazione con l'associazione "La Libellula", che, con 300 mila euro di finanziamento, si prefigge l'impegno, nel corso di tre anni, di sottoporre ad analisi di urine e sangue 1000 membri volontari del comune di Barga e 1000 dei comuni limitrofi

venerdì, 28 giugno 2019, 21:21

Il consigliere comunale e capogruppo di minoranza del comune di Barga, Francesco Feniello, ha presentato una mozione per richiedere l'inserimento nell'ordine del giorno del prossimo consiglio l'impegno a migliorare la funzionalità dell'ufficio turistico comunale

venerdì, 28 giugno 2019, 16:47

Mercoledì 26 giugno il manager e autore di "Vincere la paura in azienda" (Tecniche Nuove), presidente della PCMC - Paper Converting Machine Company Italia, ha parlato del caso Barry-Wehmiller e della truly human leadersip, principi di umanità applicati all'organizzazione aziendale